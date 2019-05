The Weeknd, SZA y Travis Scott se sientan en el Trono de Hierro en el vídeo de 'Power Is Power', del disco ‘For The Throne’ / Youtube

Juego de Tronos terminará dentro de un par de semanas, pero la serie de HBO seguirá acaparando titulares, comentarios y productos especialmente diseñador para, además de alimentar el fandom más fiel, seguir sacándole rentabilidad a una de las series más conocidas de todos los tiempos.

Uno de esos productos es el disco 'For The Thorne', un álbum cargadito de temas con inspiración Los Siete Reinos para que los fans de la serie sigan disfrutando del universo Juego de Tronos. Un total de 14 canciones, interpretadas por artistas de diferente corte, componen el disco, que salió a la luz el pasado 26 de abril.

El primer videoclip que se ha publicado de 'For The Throne' corresponde al tema 'Power is Power', de The Weeknd, SZA y Travis Scott.

Si hacemos un checkeo por las redes sociales de los artistas que aparecen en el álbum, como Rosalía con 'Me Traicionaste', podemos comprobar que la cantante ha publicado una imagen con un look que puede encajar con la esencia del videoclip de la canción... ¡Pero de momento no hay nada confirmado! ¿Veremos alguna 'Traición' en Juego de Tronos?