Shakira no aparecerá en el videoclip de 'Choka Choka' con Anitta: "Todavía no teníamos la confirmación"

El estreno de Choka Choka está a la vuelta de la esquina, es más, este mismo 9 de abril será su lanzamiento oficial, pero Anitta acaba de darnos una noticia algo agridulce.

A través de su canal de WhatsApp, la cantante ha revelado que el videoclip de la canción no contará con la presencia de Shakira.

Además, hay que recordar que el tema se encontrará dentro del próximo disco de la brasileña, EQUILIBRIVM, el cual contará con un total de 11 colaboraciones.

Pero... ¿Por qué Shakira no aparecerá en el videoclip si ya está confirmada dentro de la canción?

El motivo de su ausencia

"Cuando yo grabé el de ‘Choka Choka’ todavía no teníamos la confirmación de Shakira en la canción. Entonces, lamentablemente, como no sabíamos que tendríamos esa sorpresa, nosotros ya habíamos grabado los visuales", ha confesado.

Además, la artista ha confesado que no han grabado como tal un videoclip, sino unos visuales, es decir, un vídeo que transmite la estética de la canción, pero mucho más corto y que se suele repetir en bucle.

Sin embargo, la brasileña ha dejado la puerta abierta: "Todavía no tenemos un videazo con la Shaki, pero vamos a promocionar bastante la canción y quién sabe. ¿No logramos hacer que esto suceda?"

Qué esperar de 'Choka Choka'

Por el momento, tan solo hemos escuchado un breve adelanto de la canción en el que podemos escuchar el estribillo: "Choka, Choka, cuerpo con cuerpo, boca con boca".

En cuanto al estilo musical, podemos intuir que se tratará de un funk brasileño, aunque en la parte de Shakira es probable que el ritmo cambie con la sazón colombiana.

Además, Anitta también publicó la portada de la canción en sus redes, pudiendo ver una representación de ambas cantantes como fuerzas opuestas que se complementan: Shakira tapándose con una pluma gris bajo el sol y Anitta con una roja bajo la luna.