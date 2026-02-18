Shakira se asusta al ver una careta de Piqué durante un concierto

Te interesa Shakira, confirmada para el concierto gratuito en la playa de Copacabana este 2026

A veces, los fans les juegan una mala pasada a sus ídolos. Eso es lo que ha ocurrido durante uno de los cinco conciertos que ha celebrado Shakira en El Salvador con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Durante uno de los espectáculos, un fan llevó una careta de la cara de Gerard Piqué editada como si fuera un diablo.

Al acercarse a cantar con su público, Shakira no pudo evitar sorprenderse al ver esa imagen y su reacción se hizo rápidamente viral en redes sociales. Cuando descubrió la careta, la colombiana abrió mucho los ojos y empezó a alejarse de esa parte del público.

Según ha explicado Tatiana Arús en el programa Aruser@s, buscaron quién era el autor de esa careta para preguntarle por qué la hizo. Se trata de un fan que viajó a El Salvador desde Nicaragua, que dijo esto sobre el exfutbolista del Barcelona: "Es el más odiado de los fans de Shakira".

Más allá de los comentarios humorísticos, el comportamiento del fan también ha recibido críticas: "Recuerden que, a pesar de lo que pasó, él es el padre de sus hijos. Ellos van al concierto de su madre. Está bien feo eso", critica @stars111082 en X (antes Twitter).

Al terminar sus cinco espectáculos en El Salvador, Shakira ha compartido este 17 de febrero unas bonitas palabras a los asistentes: "Gracias a los salvadoreños por recibirnos con los brazos abiertos y gracias, Centroamérica, por estas cinco noches que jamás se nos olvidarán", ha escrito en Instagram.