Shakira dispara con 'Puntería' en su actuación en el show de Jimmy Fallon, con dardos a Piqué incluidos

Shakira está paseando Las mujeres ya no lloran por todo el planeta.

La cantante, que presentó su disco la semana pasada en Miami, ha visitado este lunes en The Tonight Show, uno de los late night más importantes de la televisión de Estados Unidos. Allí ha hablado del proceso de composición del álbum y cómo ha transmutado sus lágrimas en canciones, una terapia musical que ha llevado a cabo recurriendo a "la loba interior" que llevaba dentro. Después de atravesar la época más oscura de su vida, Shakira lo tiene claro: "ahora les toca a los hombres llorar".

"El marido me arrastraba, no me dejaba ser libre"

Su divorcio con Gerard Piqué la llevó a mantener apartada su carrera musical, viviendo en silencio la tristeza de una separación. "Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotros por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar", explica.

Hacía siete años que no estrenaba disco. Estaba dedicada a la vida familiar. "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", cuenta. "Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única manera que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis", añadió.

Shakira canta 'Puntería' en directo en The Tonight Show

La entrevista ha estado acompañada de una actuación en directo en la que la artista ha levantado el plató al ritmo de Puntería, su colaboración con la rapera Cardi B.

La entrevista completa:

