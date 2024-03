Shakira colapsa Times Square en Nueva York con una impresionante actuación en directo

Después de una frenética semana promocionando Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira ha reunido a más de 40.000 personas en el corazón de Nueva York. Se trata del show en vivo con más afluencia de público de la historia de la ciudad, mayor aún que cualquier concierto de Nochevieja. En julio del año pasado, Post Malone concentró a 10.000 personas, misma cifra que Jungkook en septiembre del 2023.

La cantante se ha subido al TSX Stage, rodeado de luminosos, para presentar en directo cinco canciones de su nuevo disco, Te Felicito, TQG, Cómo, Dónde Y Cuándo, Puntería y el remix de Tiesto para la Bzrp Music Sessions, Vol. 5. Además, ha arrancado su actuación moviendo las caderas al ritmo de su icónico Hip's Dont Lie.

"Cantar para ustedes, volver a verlos... Nada se compara con eso"

"¡Hola New York! Esto es impresionante, absolutamente loco. Es increíble estar aquí, en Times Square. Cantar para ustedes, volver a verlos... Nada se compara con esto. Muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado esta semana, con el estreno de mi álbum 'Las Mujeres Y No Lloran'. Gracias, gracias, gracias!", decía nada más encontrarse con su público.

Un álbum que se hace realidad después de atravesar la etapa más oscura de su vida, unos temas que surgen de sus lágrimas y su desconsuelo.

"Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", le decía un día antes a Jimmy Fallon en The Tonight Show, uno de los late night más vistos de la televisión estadounidense, donde también presentó Puntería en directo.

Todas las canciones que Shakira ha cantado en Nueva York

'Hips Don't Lie'

'Te Felicito'

'TQG'

'Cómo, Dónde Y Cuándo'

'Puntería'

'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 / (Tiësto Remix)'

Shakira abre la puerta a una colaboración con Ariana Grande

La colaboración soñada de Shakira es con Taylor Swift... y a Taylor Swift le fascina Shakira