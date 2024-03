La colaboración soñada de Shakira es con Taylor Swift... y a Taylor Swift le fascina Shakira

La colombiana, que acaba de estrenar su esperadísimo disco Las mujeres ya no lloran , asegura que trabajar con Taylor Swift sería una gran satisfacción.

Su unión podría causar un colapso musical, no hay ninguna duda.

A lo largo de sus 30 años de carrera, Shakira ha trabajado con artistas de todo el planeta. Desde Alejandro Sanz en el famosísimo La Tortura hasta Carlos Vives, el rey del ballenato, en el hit La Bicicleta, sin olvidar a Cardi B o Bizarrap para su último trabajo en Las mujeres ya no lloran. Artistas latinos, españoles, anglosajones... El mundo musical de la colombiana no entiende de fronteras.

Grabar con Shakira no es un privilegio al alcance de cualquiera. Una artista de su nivel cuida mucho sus colaboraciones, pero también a los artistas a los que recibe. "Cuando colaboro con un nuevo artista, soy yo la que se siente nerviosa", decía hace unos días en una entrevista con Apple Music. "Quiero asegurarme de estar a la altura. Tengo un gran respeto por lo que han hecho. No quiero decepcionarlos. Sé que vienen con grandes expectativas, así que quiero darles algo bueno", añadía con motivo del estreno del disco Las mujeres ya no lloran.

Pero Shakira también sueña a lo grande y tiene sus propios ídolos. Para ella, trabajar con Taylor Swift sería "un lujazo". "Imagínate... Si ella me invita, encantada. La invitamos nosotros". Así lo desvelaba en la rueda de prensa en Miami que llevó a cabo para celebrar el estreno de su álbum cuando le preguntaron por "un dúo" soñado.

El alcance de una supuesta colaboración entre ellas es, de momento, inimaginable.

Taylor Swift, fascinada con Shakira al verla actuar en directo

Taylor Swift podría ser la presidenta del club de fans de Shakira o, al menos, miembro honorífica.

La de Pensilvania se desmelenó como nunca durante su actuación en los MTV VMas del año pasado, aquel legendario show en el que repasó sus grandes éxitos e incluyó una danza con cuchillos que dejó al público boquiabierto. Sus reacciones desde el patio de butacas ante la puesta en escena y los bailes de la colombiana fueron de las anécdotas más comentadas de la gala de premios.

Taylor estaba tan sumergida en la actuación que incluso las cámaras grabaron cómo le explicaba a su amiga Sabrina Carpenter la intrahistoria detrás de la sesión de Bizarrap.

Es decir, Taylor Swift conoce la guerra con Piqué y reconoce los dardos de las canciones. Nada nuevo para ella, a la que también le gusta mandar indirectas a sus exparejas a través de las canciones.

