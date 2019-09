Shakira sobre su relación con Gerard Piqué: "Nunca hemos sido una pareja tradicional"

Shakira ha mostrado su lado más personal en una entrevista para la revista 'Viva', del diario argentino Clarín.

"Con Piqué no somos una pareja tradicional" ha reconocido la artista, que ha explicado que "No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo".

La de Barranquilla reconoce que "a veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime; así que estamos en constante comunicación, y eso ayuda".

Además, Shakira también ha hablado de su trayectoria profesional y de cómo ha cambiado el mundo de la música desde que empezó.

"El principal obstáculo que logré enfrentar en mi carrera fue ser mujer en esta industria, en el momento en el que yo empecé, haciendo el género de música que hacía y en Latinoamérica. Creo que ni tengo que decirlo: por entonces no estaba tan democratizada la publicidad, no tenías una plataforma para ir compartiendo tu música vía Internet y que llegara a varios países a la vez. A mí me tocó coger la mochila e ir tocando puertas, y por cada una que me abrían, diez más se me cerraban en la cara. Tienes que tener mucha perseverancia en esta industria, por encima incluso del talento, y sobre todo mucho aguante", explica la cantante.

Por otro lado, la artista ha comentado sus otros proyectos, como sus perfumes. Y, ha explicado la misión de la Fundación Pies Descalzos, donde es directora y su objetivo es ayudar a los niños pobres y víctimas del conflicto colombiano.

"Yo procuro trabajar con el gobierno sea cual fuere, porque la educación es un asunto en el que todos podemos concordar en su importancia para la paz, la estabilidad y la prosperidad", declara Shakira.