Shakira suena como invitada a la MET Gala: ¿cómo tiene la agenda para el lunes 5 de mayo?

La gran cita con la moda se celebra el lunes 5 de mayo. El Museo Metropolitan de Arte de Nueva York despliega su alfombra roja para dar la bienvenida a las estrellas invitadas a la gala MET, que este año tiene como temática el lema Tailored For You.

Los asistentes a esta exclusiva cita, seleccionados personalmente por Anna Wintour, editora de Vogue USA, deberán ajustar sus estilismos a este dress code, que en esta edición resulta bastante libre al traducirse como A medida para ti.

El código de estilo es una de las pocas cosas que se conoce antes de la gala, ya que a lista de invitados es alto secreto. Por ahora lo único que hay son rumores en prensa y uno de los nombres que suena como asistente es la cantante Shakira, como apunta la web de cotilleo Page Six. No sería descabellado ya que, tras sus conciertos el 12 y 13 de abril en Medellín, la cantante tiene un parón de un mes en su gira Las Mujeres Ya No Lloranhasta retomarla el 13 de mayo en Charlotte (Carolina del Norte).

Será su regreso tras su espectacular debut en 2024 con un voluminoso vestido rojo de la firma de Alta Costura Carolina Herrera.

Los invitados que suenan para la MET Gala

La cantante colombiana no es la única estrella que podría asistir este año a la MET Gala. Según Page Six, hay otros nombres que cobran fuerza en la lista de posibles invitados:

Shakira

Gal Gadot

Lizzo

Mary J. Blige

Amelia Gray

Ashley Graham

Paige Bueckers

Quienes parece que no estarán este año son dos habituales de la cita. Este mismo medio apunta las ausencias de los actores Blake Lively y Ryan Reynolds y de la modelo Gisele Bündchen, que dio a luz a su tercer hijo el pasado febrero.

El dress code de la MET Gala 2025

Los asistentes a la próxima edición de la MET Gala deberán ajustar su dress code al lema Tailored for You, un guiño a su exposición Superfine: Tailoring Black Style.

Según Vogue, este eslogan está diseñado para "explorar el papel del estilo de sastre en la formación de las identidades negras, centrándose en el surgimiento, la importancia y la proliferación del dandy negro".

El Museo Metropolitano de Arte ha especificado que el código de vestimenta funciona como guiño a esta exposición enfocada principalmente a la moda masculina, "pensado con la intención de proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa".