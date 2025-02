Qué significa 'Tailored For You', el dress code de la Gala Met 2025

¡La Gala Met 2025 ya tiene su dress code!

El importante evento de los famosos, que se celebrará este año el 5 de mayo, ya ha impuesto su código de vestimenta: Tailored for You, que en español sería A medida para ti, un nombre que se ya se relaciona directamente con un estilo bastante libre.

Sin embargo, este título está basado en Superfine: Tailoring Black Style, el nombre de la exposición de primavera en el Costume Institute del Metropolitan Museon Of Art (MOMA), por lo que se busca que los invitados vayan acorde a dicho estilo.

Según Vogue, Tailored for You está diseñado para "explorar el papel del estilo de sastre en la formación de las identidades negras, centrándose en el surgimiento, la importancia y la proliferación del dandy negro".

El Met ha especificado que el código de vestimenta funciona como guiño precisamente al tema de la exposición. que está enfocado principalmente a la moda masculina, "pensado con la intención de proporcionar orientación e invitar a la interpretación creativa", tal y como explica Vogue.

Según la revista, los invitados a la Gala Met 2025 deberán "adoptar looks que reflejen el estilo personal de cada cual".

Por ello, según Vogue se podrán ver "trajes con todo tipo de guiños a la silueta zoot, popularizada por los músicos de jazz en la década de 1940, o a los diseños atrevidos y coloridos de los sapeurs congoleños, aunque es probable que otros básicos de la moda masculina, como sombreros, corbatas o incluso bastones, broches y pañuelos de bolsillo".

De qué trata la exposición Superfine: Tailoring Black Style

La exposición estará centrada en la sastrería masculina como la protagonista a la hora de crear las identidades negras, "centrándose en la aparición, importancia y proliferación del dandismo negro", tal y como describe Vogue.

La muestra estará formada tanto por obras artísticas como por fotografías, textos, artefactos y prendas de vestir. Y también cuenta con un detalle importante: se traat de la primera exposición del Costume Institute dedicada a la moda masculina desde la última en 2003, Men in Skirts.

A su vez, Superfine: Tailoring Black Style está inspirada en el libro que Monica L. Miller publicó en 2009: Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. Por ello, la exposición cuenta con elementos mostrados en la publicación.

La propia escritora ha incidido en el estilo que refleja el dress code de este año: "El dandismo puede parecer frívolo, pero a menudo plantea un desafío o una trascendencia de las jerarquías sociales y culturales". "Plantea preguntas sobre la identidad, la representación y la movilidad en relación con la raza, la clase, el género, la sexualidad y el poder. Esta exposición explora el dandismo como pronunciamiento y provocación", ha contado en un comunicado.