El vídeo de Ed Sheeran en el jubileo de Isabel II: cantó 'Perfect' y 'God Save The Queen'

Era uno de los momentos más esperados de las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II y el concierto Platinum Party at the Palace no defraudó en ningún momento.

En un espectacular escenario ubicado enfrente del palacio de Buckingham, los artistas invitados se ganaron la admiración de todos los allí presentes, tanto ciudadanos como familia real.

Entre ellos se encontraba Ed Sheeran, que cantó su romántica balada Perfect. Durante su actuación, se proyectaron imágenes de la soberana y del príncipe Felipe en pantallas gigantes situadas en los alrededores.

En esta misma jornada, el artista interpretó God Save The Queen junto con Sandie Shaw, Marc Almond y Tony Hadley de Spandau Ballet, la soprano Lesley Garrett y Jools Holland.

Además de su potencial y de su innegable talento, en el vídeo del cantante se pueden apreciar los aplausos del público, que vitoreaba a Ed Sheeran tras su impecable puesta en escena. Una velada, sin duda, inolvidable.