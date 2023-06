Silvia Abril: su edad, la enfermedad que padece en la piel, cuántos años lleva con Buenafuente y su hija

Silvia Abriles una de las grandes humoristas de este país. Saltó a la fama gracias a Homo Zapping, pero el papel que la encumbró al estrellato fue el de Niña de Shrek en Buenafuente. Programa tras programa, la catalana ha demostrado su talento y hasta se atrevió a participar en Tu cara me suena 5.

Cinco años después, regresa al programa, aunque esta vez para acompañar a Susi Caramelo en su imitación de Don't Go Breaking My Heart, la canción de Elton John y RuPaul.

Los inicios de Silvia Abril en televisión

Silvia comenzó la carrera de Derecho, pero rápidamente quiso cambiar su rumbo y comenzar a formarse en el mundo de la interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona.

Se subió a las tablas de varios teatros y poco después, en 2003, llegaría el programa que serviría de trampolín para sucesivos proyectos. Homo Zapping, que se dedicaba a parodiar con divertidos sketches otros formatos televisivos, también fue cuna de otros personajes como José Corbacho o Paco León.

A partir de ahí, el rostro de Silvia Abril comenzó a hacerse familiar para los espectadores. Andreu Buenafuente la fichó para su programa en Antena 3, donde Abril llevaba al extremo a uno de sus personajes más queridos, la niña de Shrek.

Qué le pasa a Silvia Abril en la piel

Silvia Abril estuvo yendo al médico de forma constante por su deseo de ser madre y en unas de esas visitas le detectaron que tenía unas manchas blancas en la piel, es decir, sufría vitíligo. Se trata de un problema de pigmentación en la piel que afecta solo al 1% de la población.

No tiene cura, pero tampoco genera ninguna dolencia física, ya que únicamente tiene efectos estéticos.

"Imagina la cantidad de complejos que me surgieron y la obsesión por esconder mi vitíligo. No me quedó otra que aceptarme y quererme así como soy", contó en una entrevista con IM Farmacias.

Cómo se conocieron Silvia Abril y Andreu Buenafuente

Fue en el año 2006 cuando la humorista se unía como colaboradora en el programa de Buenafuente en Antena 3.

La niña de Shrek, un personaje aniñado, histriónico y bastante cochino que Silvia Abril interpretaba, se convirtió en una sensación, y no solo para el espectador. El propio presentador cayó rendido entre risas y carcajadas.

"Sí, me enamoré de ella. Una vez se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después quedamos y hablamos mucho, cenamos, seguimos hablando. Fuimos a casa, seguimos hablando… y le dije: ‘nos deberíamos dar un beso ya’. Y en ese momento empezamos a salir", contó Buenafuente en Còmics Show, el programa de Àngel Llàcer para TV3.

En el año 2012, después de seis como pareja, nacía su hija Joana, que ahora tiene 10 años. En 2017 celebraron su boda civil, un enlace oficiado por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Aunque el matrimonio tiene su residencia afincada en Barcelona, Madrid se ha convertido en un segundo hogar para la pareja por motivos laborales.

Concha Velasco, la segunda madre de Silvia Abril

Concha Velasco fue una de las invitadas a la boda en 2017 de la pareja. Su relación se volvió muchísimo más estrecha cuando Concha Velasco reveló en un programa que fue Buenafuente el que desbarató, sin saberlo, un intento de suicidio de la actriz.

"No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitara el dolor", contó en Lazos de Sangre antes de explicar que gracias a un monólogo de Buenafuente que estaban emitiendo por la televisión en ese momento empezó a reírse. "Lo eché todo y llamé al médico del hotel que me dijo: 'Bueno, se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente'", contó.

Así, desde que el matrimonio se enteró de esta experiencia, se han convertido en grandes amigos de la actriz.

Joana, la hija de Silvia Abril y Andreu Buenafuente

Hace dos años Late Motiv echaba el cierre después de siete temporadas y el programa tenía una sorpresa preparada. Silvia Abril no podía acudir al último programa por estar confinada por covid y fue su hija Joana la que se metió en el papel que tantas veces había hecho su madre para poner el broche de oro al programa de su padre.

"La mamá está confinada y es el ultimo programa, y esto no se va a terminar así. Así que yo vengo aquí a sustituir a mamá", dijo la pequeña Joana, de once años, con un desparpajo que enterneció a todos los espectadores.

Silvia Abril es un auténtico camaleón televisivo. Desde sus papeles humorísticos hasta su faceta musical, en todos ellos la catalana ha dejado claro que se atreve con todo y no tiene miedo a lo desconocido.