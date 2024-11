Silvia Abril: fotos de joven, su boda secreta con Buenafuente y su papel en la serie 'Mamen Mayo'

Silvia Abril es un icono inconfundible de la televisión y del mundo de la comedia en España. La actriz, humorista y presentadora barcelonesa nació el 10 de abril de 1971 (tiene 53 años) y cuenta con una gran trayectoria a sus espaldas.

Desde su salto a la fama con Buenafuente hasta su papel protagonista en dos galas de los Premios Goya, pasando por obras de teatro, películas como Padre no hay más que uno 3, series o programas como Tu cara me suena. Sin olvidarnos, por supuesto, de su participación en Eurovisión 2008, donde se subió al escenario del festival europeo como bailarina de Chikilicuatre.

La relación de Silvia Abril y Andreu Buenafuente

En el año 2003, Silvia Abril se unió como colaboradora en el programa de Andreu Buenafuente en Antena 3. La cómica interpretaba el papel de la niña de Shrek, y el propio presentador cayó rendido ante ella entre risas y carcajadas.

"Sí, me enamoré de ella. Una vez se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después quedamos y hablamos mucho, cenamos, seguimos hablando. Fuimos a casa, seguimos hablando... y le dije: 'Nos deberíamos dar un beso ya'. Y en ese momento empezamos a salir", contó Buenafuente en Còmics Show.

En 2012, después de seis años como pareja, nació su hija Joana, y el 12 de julio de 2017 celebraron su boda civil con un enlace secreto en el ayuntamiento de Barcelona y oficiado por la exalcaldesa Ada Colau.

Aunque el matrimonio tiene su residencia afincada en Barcelona, Madrid se ha convertido en un segundo hogar para la pareja por motivos laborales.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentando la gala de los Premios Goya 2020 | Gtres

Silvia Abril, icono desde 1998

La primera imagen de Silvia Abril disponible data del año 1998, cuando el programa Viaje al centro de la tele recuperó el debut de la actriz en televisión. Fue en una entrevista, concedida por su papel en una obra de teatro en la compañía Comediants.

Poco después, en 2003, llegaría el programa que le serviría a Silvia Abril de trampolín para sucesivos proyectos. Homo Zapping, que se dedicaba a parodiar con divertidos sketches otros formatos televisivos, también fue cuna de otros personajes como José Corbacho o Paco León.

A partir de ahí, el rostro de la catalana comenzó a hacerse familiar para los espectadores. Andreu Buenafuente la fichó para su programa en Antena 3, donde Silvia Abril llevaba al extremo a su personaje como la niña de Shrek. Homo Zapping terminaría en 2018.

Por su parte, la fotografía más antigua de Abril en agencias la encontramos en Gtres, donde aparece junto a Buenafuente en el funeral de Pepe Rubiales en Barcelona, el 2 de marzo del 2009.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente en 2009 | Gtres

Su papel en la nueva serie 'Mamen Mayo'

Silvia Abril es la protagonista de la nueva serie Mamen Mayo, que se estrena el lunes 18 de noviembre en exclusiva en SkyShowtime.

La obra está creada por Eduard Sola, cuenta con ocho episodios y plantea una comedia familiar con algo de drama. Así, Silvia Abril interpreta el papel principal, el de Mamen Mayo, una mediadora de herencias muy inteligente que se encuentra en el mejor momento de su trayectoria y que se dedica a resolver conflictos familiares.