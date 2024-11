Silvia Abril reconoce, entre risas, que ha estado a punto de pedirle el divorcio a Andreu Buenafuente

Silvia Abril es Mamen Mayo en la serie homónima que está a punto de estrenar. Interpreta a la jefa de un equipo de mediación que resuelve conflictos familiares con herencias, un personaje del que se enamoró al instante, en cuanto leyó los guiones.

"Es como yo, es una tía cañón, que improvisa y se mete en jardines", explica la actriz, que asegura que el nombre del personaje es pura coincidencia. Una se apellida Abril y otra Mayo. "Les dije que no era problema, de hecho me apetece cambiar de mes un rato", bromea.

En cada capítulo se trata la historia de una herencia diferente. "Es un regalo envenenado, repartir cuesta mucho cuando hay dinero", apunta antes de decir que eso es como una "guerra caliente". Ella en su vida real es muy mediadora, asegura que es de las que ponen paz siempre de por medio, y con remedios infalibles: "Veo la tensión y si hace falta me tiro un pedo para destensar".

Andreu Buenafuente es su marido pero también su compañero de trabajo. Con él está en El Tenorio, una obra de teatro -y no una obra cualquiera- en la que reconstruyen la idea del Tenorio. "Nos lo estamos gozando cada noche en el Teatro Poliorama en Barcelona, pero está casi todo sold out desde dos meses antes de estrenar. Y eso no pasa nunca en el teatro", apunta antes de revelar que a Buenafuente se le ha hecho un pelín difícil eso de hablar en verso. Quería un pronter, como en la tele.

"Le dije que me negaba, por respeto al oficio se lo tuvo que aprender, y lo hemos conseguido", asegura. Ya se sabe: eso de mezclar trabajo y amor... A veces puede causar estragos. "He estado a punto de pedir el divorcio un par de veces", bromea. Pocas cosas le quedan por hacer juntos, pero un morning show como Cuerpos sí sería novedad. "A él le cuesta mucho por las mañanas, hasta las 12 no le hables", confiesa.

