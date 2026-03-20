Sombr invita a The Cranberries a cantar 'Linger' en su concierto en Dublín

Sombr ha demostrado su potencial como artista durante su gira The Late Nights & Young Romance Tour, con la cual hizo dos paradas en España y acaba de finalizar su último show en el 3Arena de Dublín este 17 de marzo.

Durante esta primera gira de su carrera, le hemos podido ver compartiendo escenario con artistas como Niall Horan y Joe Jonas en Londres y ahora junto a la mítica banda de los 90 The Cranberries en Dublín.

Gracias a esta inesperada unión, pudimos escuchar una maravillosa versión de su famoso tema Linger, el primer tema que dio a conocer a los irlandeses en todo el mundo.

Sin embargo, tan solo le acompañaron sobre el escenario al bajista Mike Hogan y el guitarrista Noel Hogan, y tuvimos la ausencia del baterista Fergal Lawler y la fallecida vocalista Dolores O'Riordan.

Un gran momento para Sombr

Este cierre de gira de la mano de una de las bandas de rock alternativo más famosas llega en un momento de auge para la carrera de Sombr.

El artista estuvo nominado este año en la categoría de Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy 2026, donde actuó con uno de sus últimos tema 12 to 12.

Además, fue nominado en la categoría de Mejor Artista Internacional y Canción Internacional en los Premios Brit 2026, aportando una magnífica actuación de dos de sus temas más exitosos back to friends y undressed.

El artista, con apenas 20 años, tiene una media de casi 60 millones de oyentes mensuales en plataformas y ha conseguido liderar las listas con varios de sus temas.

Desde luego, el desarrollo de su carrera musical le augura un destino triunfal como una de las grandes estrellas del pop y rock alternativo.