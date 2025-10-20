Ela Taubert canta junto a Joe Jonas en directo '¿Cómo pasó?'

La gira Jonas20: Greetings From Your Hometown está siendo el escenario perfecto para encuentros musicales de infarto. Así ha ocurrido con artistas como Demi Lovato y las Fifth Harmony, con quienes los hermanos han compartido momentos inolvidables para los fans en directo.

Ahora la siguiente en sorprender a los asistentes ha sido la cantante colombiana Ela Taubert, quien fue la sorpresa del show de los Jonas Brothers en el espectáculo de Houston.

La cantautora se subió al escenario para interpretar en directo junto a Joe Jonas su colaboración ¿Cómo pasó?, interpretada en inglés y español por los artistas. Su conexión y talento fue innegable sobre el escenario.

Tal es el cariño de los Jonas Brothers por Ela Taubert que le dedicaron una publicación especial a la artista en redes sociales, en la que daba paso de forma cómica y en español a la actuación de la joven en su concierto.