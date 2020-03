Soraya se rapa la cabeza: "Me encanta jugar con el pelo, tengo millones de pelucas"

A Soraya Arnelas esto del coronavirus, el Estado de Alarma y la cuarentena le ha pillado de sopetón, como a casi todo el país. La cantante estaba inmersa en la grabación de un nuevo disco cuando ha tenido que interrumpirlo para quedarse en casa siguiendo las órdenes del Gobierno. "Me faltaban algunas cosas para terminar el álbum", le contaba a Coco Pretel en 'Malas Influencias'.

La cantante asegura que estos días de confinamiento están sacando "lo mejor de las personas" y para ejemplo los aplausos al personal sanitario cada día a las 20.00h. "Nos estamos uniendo muchísimo, es muy bonito lo que estamos compartiendo estos días tan jodido".

La sorpresa llegó cuando la cantante se quitó la peluca en medio de la charla y le confesó a Coco Pretel lo cómoda que estaba con este nuevo look a la hora de ducharse, arreglarse... "Me parece muy divertido, me encanta jugar con el pelo, tengo millones de pelucas", explicaba. ¡Y no le falta razón! Soraya ha lucido en sus redes diferentes peinados y estilismos.

En una foto en la que aparece su hija Manuela y su chico Michael en un segundo plano, la cantante intentaba sacar hace unos días el lado positivo a esta situación: "No me voy a quejar de las medidas de seguridad que se están tomando en Madrid y en España por el tema del coronavirus", empieza su texto, "15 días en casa con mi hija y mi amor... Pues suena como un buen plan! De ahí solo podemos salir 4 ".

