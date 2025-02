"No soy una mierda de persona": Chica Sobresalto se defiende de las críticas de sus bailarinas por el Benidorm Fest

Chica Sobresalto ha publicado un comunicado a través de una historia en su perfil de Instagram para responder y defenderse de las acusaciones de precariedad laboral lanzadas por las bailarinas contratadas para su actuación en el Benidorm Fest 2025.

"Llevo unos cuantos años trabajando en esto, siempre lo mejor que puedo", empieza diciendo la artista. "Por supuesto, me equivoco y peleo cada día por subsistir en esta industria. La realidad es que estoy completamente sobrepasada por esta situación".

Continúa explicando su versión de los hechos: "Se aprobó un presupuesto y por supuesto, se pagó lo acordado, cosa que no se puso en duda en ningún momento. Estuve durmiendo fuera del hotel para que todas pudieran tener habitaciones individuales. Cuando terminó el trabajo en Benidorm, pregunté si teníamos que quedarnos allí y me comunicaron que yo sí, pero que las chicas podían volver".

"Decidí quedarme con mi banda, haciendo uso de las habitaciones y dietas que me correspondían, para trabajar en el concierto, canciones y producciones que teníamos por delante. Tres días antes de lo 'acordado'", cuenta Chica Sobresalto.

"No he dejado de estar agradecida con mis trabajadoras en ningún momento y así se lo he hecho saber cada día que hemos convivido. No voy a convencer a nadie de que no soy una mierda de persona. He pedido perdón por privado y lo vuelvo a hacer en público", concluye la artista.

Las críticas de sus bailarinas

El miércoles 12 de febrero, varios días tras la final del Benidorm Fest 2025, tres bailarinas de Chica Sobresalto publicaron un comunicado en Instagram. Así, María Pizarro, María Gomis y María José Arcas Mouliaá denunciaron públicamente la precariedad a la que estuvieron expuestas durante su participación en el festival.

"Desde el principio, por parte del equipo de la artista, no había mucha claridad en cuanto a altas, contratos y pagos, ni una comunicación fluida", denuncian tres de las cuatro integrantes del cuerpo de baile. "Las condiciones acordadas son: un sueldo base, disponibilidad completa con permanencia en la localización durante las dos semanas que dura el concurso (independientemente de nuestro pase a la final), alojamiento individual y dietas cubiertas por la organización, exclusivamente para lxs artistas".

Después de no haberse clasificado para la final, ocurrió lo siguiente: "La artista nos comunica que, por deseo propio, ha decidido que serán los miembros de su banda quienes pasarán a ocupar nuestras respectivas habitaciones de hotel y consumirán nuestras dietas, con el argumento de que tienen que trabajar en su próximo concierto, ajeno totalmente a nosotras y al evento en sí".

Además, explican que hubo conflictos con su alta en la Seguridad Social: "Redactamos un e-mail formal poniendo por escrito todo lo sucedido y pidiendo todo lo que nos corresponde económicamente (incluyendo las dietas no disfrutadas). También preguntamos de forma privada vía WhatsApp por nuestras altas en la Seguridad Social, ya que no habíamos recibido ninguna notificación al respecto. No recibimos absolutamente ninguna respuesta hasta cinco días después. Cinco días en los que no sabíamos cuándo íbamos a cobrar, cuánto ni cómo".

"Tras un post de Instagram de una de las chicas en el que se explica ambiguamente lo sucedido, llegan las disculpas por parte de alguno de ellos y cobramos sin objeción todo lo que solicitamos. También intentan subsanar otros fallos importantes, como el hecho de no estar dadas de alta en la Seguridad Social", añaden, denunciando además que estas prácticas son recurrentes en la industria.