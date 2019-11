Las Spice Girls se negaron a actuar con Adele, y ya sabemos por qué

Las Spice Girls son un auténtico icono de los 90, y su música inspiró a millones de jóvenes que llevaban las carpetas del colegio forradas de fotos del grupo. Adele era una de ellas.

La cantante de 'Hello' ha hablado en numerosas ocasiones de la devoción que sentía en su adolescencia por Victoria Beckham y el resto del grupo. Tal era su admiración por la girlband que la marcha de Geri Horner de la formación en 1998 supuso una decepción tan grande para la joven Adele como una ruptura amorosa.

Este verano, Geri Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton volvían a subirse al escenario para recordar con sus fans sus éxitos más aclamados,a excepción de Victoria Beckham, que renunció a participar.

Ante la noticia del remember, Adele mostró su entusiasmo y se ofreció para salir a cantar con las chicas picantes. Sin embargo, ellas no aceptaron porque saben bien qué supone actuar al lado de Adele, y más cantando en directo.

"Escuché un rumor acerca de que ella quería acompañarnos sobre el escenario para interpretar '2 Become 1', pero nosotras nos negamos. A ver, ¿quién querría cantar en directo junto a Adele?", desveló Mel C en una entrevista con The Sun. Sí, las Spice Girls no se iban a dejar eclipsar por la mismísima Adele.

A pesar de que Adele y las Spice no cantaron juntas, la intérprete de 'Rolling in the Deep' disfrutó del concierto como una fan más.

¿UN POSIBLE REGRESO EN 'GLASTONBURY?

Las Spice Girls no han vuelto a cerrar ninguna fecha para futuros conciertos, pero es cierto que ver a las cinco -Victoria Beckham incluida- sobre el escenario sería una auténtica fantasía. Según cuentan, la única oportunidad de que esto ocurra es que las contraten para el famosísimo festival Glastonbury.

"Victoria se moría de miedo cuando actuamos en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. A ver, no literalmente, pero estaba muy nerviosa. Y es comprensible porque su vida ha cambiado mucho y ha trabajado muy duro para triunfar en una industria muy diferente", aseguró Mel C, "pero claro que regresaría para eso. Le encantaría actuar en Glastonbury. Aunque lo cierto es que aún no nos han realizado ninguna oferta en firme, es solo un rumor".

