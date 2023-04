Los "sueños random" de Blanca Paloma con Rosalía: "Soñé que le enseñaba mi pueblo"

Queda menos de un mes para que Blanca Paloma se suba el escenario de Liverpool para hacer sonar la nana flamenca más vanguardista que jamás se ha llevado a Eurovisión.

La artista ilicitana terminaba este domingo en la Preparty de Londres la gira promocional para darse a conocer ante el público europeo. En su última actuación antes de la gran noche introdujo un arco y una guitarra eléctrica en una versión de EAEA con la que volvió a meterse al público en el bolsillo.

Antes de poner rumbo a Liverpool el próximo 3 de mayo, la cantante ha concedido una entrevista a Hola4u en la que habla de su relación con Rosalía. Lo curioso es que su unión va más allá de lo terrenal: Blanca Paloma charla con ella incluso en sueños.

Blanca Paloma colaboró con Rosalía en 2017

La artista recordaba durante la charla que aunque grabar una canción con la catalana supondría cumplir un sueño, lo cierto es que ya han cantado juntas.

Fue hace seis años, cuando Rosalía tenía que interpretar en directo Los Ángeles- el disco de versiones de clásicos flamencos que había editado tres meses antes- con motivo del fin de curso 2017 de la ESMUC. Blanca Paloma formó parte de los coros.

"Es un sueño que se me repite, aunque yo ya he colaborado con Rosalía. Ella me invitó a hacer los coros de su disco. Después de aquella experiencia, que para mi fue muy importante, se me sigue apareciendo en sueños", contaba la artista.

Ahora se la encuentra en sueños

Una curiosa anécdota que demuestra que su relación va más allá de lo terrenal. Blanca Paloma tiene una gran conexión con la catalana. "El último sueño fue que yo la invitaba a un concierto mío, fue genial porque luego pudimos vernos a la salida del concierto y comentar. Era como un tú a tú super guay", contaba Blanca Paloma entre risas.

"Además es que sueños super random. El otro día soñé que le enseñaba mi pueblo", añadía en tono divertido, sabedora de lo surrealista de sus declaraciones.

Cabe destacar que solo unas horas después de que la artista ilicitana resultase ganadora del Benidorm Fest, Rosalía le dio 'follow' en su cuenta de Instagram.