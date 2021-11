Tamara Gorro reaparece para pronunciarse sobre su estado de salud: "Mi problema va más allá"

Tamara Gorro es una de las influencers más queridas de España. Una muestra de ello es su enorme familia virtual, como ella le llama, que supera los dos millones de usuarios. Y aunque siempre se ha declarado muy unida a todos ellos, a mediados de octubre tomó la decisión de alejarse de las redes sociales, aconsejada por sus médicos.

En ese momento, Tamara les aseguró a sus fans que les daría las explicaciones pertinentes cuando fuese el momento de hacerlo, y ahora se ha vuelto a reencontrar con ellos para explicar su situación. Tamara está acudiendo a terapia y se encuentra bajo un tratamiento recetado por un psiquiatra para superar una enorme caída que ella misma ha afirmado que se debe a "una suma de pesos en la mochila".

Por el momento, ha preferido no hacer público su diagnóstico hasta que esté "totalmente recuperada" pero si que ha querido responder algunas preguntas de sus seguidores a través de esta opción en Instagram.

"¿Cómo estás psicológicamente? ¿Dirías que has progresado desde que volviste a las redes sociales?", le pregunta un usuario. "No estoy bien, mi niña. Mi problema va más allá. Pero estoy trabajando mucho y con muchísimas ganas de curarme. Las redes sociales no me han mejorado, vosotros sois los que me hacéis motivarme, crear contenido, saber de vosotros me hace bien”, le ha contestado la influencer, asegurando que la parte positiva de las redes son la comunidad que han creado y el cariño que recibe de ellos, no las redes en sí.

"Me dijeron que debía volver a tener contacto con mi gente, por eso volví, porque mi familia virtual forma parte de mi entorno", ha continuado explicando.

Sobre acudir a un profesional cuando vio que su estabilidad emocional se estaba derrumbando, Tamara ha confesado que es la mejor decisión que ha podido tomar: "Hubo un tiempo en el que no podía levantarme, por esto tuve que pedir ayuda. Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Sigo teniendo días en los que mi cuerpo me tira. Pero yo le reto, me enfrento a él y subo. Aunque también me permito estar mal, creo que es necesario".

La importancia de visibilizar la terapia

Acudir a terapia y solicitar ayuda de psicólogos y psiquiatras, es algo que cada vez más rostros conocidos están intentando dar visibilidad. Dani Martín es un ejemplo de ello, y desde hace un tiempo en sus entrevista y publicaciones en redes sociales incide en la importancia que tiene acudir al psiquiatra.

Otros artistas internacionales también quieren aportar su granito de arena a este problema que afecta a millones de personas, como es el caso de Selena Gomez, que acaba de lanzar una fundación para tratar la salud mental.

El pasado mes de julio Ariana Grande también donó un millón de dólares en terapia psicológica para todas aquellas personas que lo necesitasen, facilitando en sus redes sociales cómo solicitar la ayuda.