Dani Martín y la visibilidad de sus problemas de salud: desde la rosácea hasta las confesiones psicológicas

Hace más de 20 años que Dani Martín se dio a conocer al frente de una desconocida banda llamada El Canto del Loco. La fama del grupo fue creciendo como la suya propia y la de su personaje. Un chaval con aire rebelde y pintas de duro que no era más que eso, un personaje en el que camuflaba todas sus inseguridades.

A la madurez lógica del paso del tiempo hay que sumarle el importante ejercicio que ha hecho el artista para conocerse a sí mismo y luchar contra sus miedos y preocupaciones. Y no lo ha hecho solo, el pasado mes de junio Dani hizo una importante confesión en redes sociales al reconocer la gran ayuda que ha encontrado en el psiquiatra.

"Estaba en la playa, pero hoy he cogido un avión. Hacía mucho que no me subía a uno, sobre todo para ir a un lugar maravilloso: el lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz", empezó escribiendo en un hilo de Twitter.

"Se llama psiquiatra. Es un gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas. Donde aprendes a ser quien eres o, al menos, lo intentas. Donde aceptas, donde asumes, donde soy feliz. Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien. No me considero ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida, ni historias de esas. Tampoco me he comido a Buda, ni he dejado de ser el ser errante que soy", continuó.

La importancia de pedir ayuda

Esta no ha sido la única vez que Dani ha hablado en público de la importancia que tiene pedir ayuda a profesionales cuando es necesaria. En una reciente entrevista en Julia en la Onda con motivo del lanzamiento de No, no vuelve, el artista ha abordado de nuevo el tema de la salud mental: "Desde hace un año que voy al psiquiatra soy más feliz, me ha cambiado la vida. Hay cosas que no sé cómo gestionar y me di cuenta de que necesitaba la ayuda de alguien que ha estudiado eso, como quien va al gimnasio o al dentista".

Sobre la decisión de hacer público un tema tan importante, Dani ha admitido en más de una ocasión que no quiere darle lecciones a nadie, ni cree que sea "referente de nada", pero quizá su testimonio puede ayudar a otras personas en su situación a buscar ayuda: "No me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero en vez de mostrar mi coche por Instagram, me parece más enriquecedor normalizar este tipo de mensajes, como lo importante que es pedir ayuda".

Normalizando la rosácea

En 2018 Dani decidió hablar por primera vez en redes sociales de la rosácea, una afección que sufre en la piel. Lo hizo publicando un selfie en el que se le veía la piel de la cara llena de rojeces y granitos. "Este también soy yo a veces, tengo una cosa en la piel llamada rosácea, me ha costado aceptar que de vez en cuando mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo", escribió junto a la imagen que ya no está disponible.

La rosácea es una enfermedad crónica que afecta a la piel provocando rojeces, espinillas e incluso acné, tal como explicó el cantante en clave de humor: "¡Acné con 41, todo va bien!".

Desde entonces, Dani ha ido publicando en sus redes sociales más imágenes para mostrar cómo la rosácea afecta a su rostro. En otra publicación en 2019 el artista le quitaba hierro al asunto, ya que no se trata de una afección grave. "Se llama rosácea lo que tengo, sí, no, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, mi piel es así", empezó escribiendo, para asegurar que no le daba mucha importancia: "Vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van! También vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso, viva la rosácea!! Pueden llamarme Dani Pig".

Más recientemente se puso más serio para ayudar con su experiencia a otras personas que también padezcan estos brotes: "La rosácea tiene tratamiento, solo hay que estar encima y tratarla cuanto antes, no somos raros ni nos pasa nada malo, solo tenemos la piel más sensible. A día de hoy, existen un montón de tratamientos que hacen mejorar a cada tipo de piel. Es un poco latoso pero como veis mi rosácea ha disminuido debido a los tratamientos que no dejo de hacer".

"Más higiene facial, no exponerme al sol sin protección, reducir con tratamiento nuestra glándula sebácea, etc. Pero, sobre todo, estar encima para que no nos gane la batalla. Seguimos mejorando", continuó explicando con la esperanza de que "podamos ayudarnos entre todos" compartiendo diferentes testimonios.