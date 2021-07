Ariana Grande hace donaciones millonarias para asistencia psicológica

Ariana Grande está muy implicada en el cuidado de la salud mental. La famosa cantante nunca ha escondido su preocupación por este tema, más aún después de los meses de encierro provocados por la pandemia. Por ello, Ariana ha decidido donar un millón de dólares a sus seguidores en caso de que necesiten tratarse por cualquier necesidad de ayuda psicológica. Ariana Grande siempre se comunica a través de sus redes sociales y, en esta ocasión, ha sido Instagram la plataforma elegida para dar a conocer la noticia.

Cristina Merino nos lo cuenta: "Ariana ha anunciado que regala un millón de dólares en terapia psicológica para todas aquellas personas que necesiten la ayuda de un profesional. No quiere que solo tengan acceso a terapia las personas privilegiadas y quiere que la gente elimine sus prejuicios y que pidan ayuda si la necesitan".

Better Help

Ariana Grande se asocia con Better Help, un portal online que garantiza un acompañamiento en materia de salud mental. La idea de Ariana y este portal es la de vincular a sus seguidores con los interesados que necesiten un terapeuta durante todo un mes gratuito. Cuando este tiempo llegue a su final, las personas que han asistido podrán optar a una renovación y seguir el tratamiento indicado por Better Help, con un porcentaje de descuento del 15%.

Cristina nos recuerda las palabras que pronunció la artista, para dar a conocer sus intenciones: "Espero que aprovechéis esta oportunidad y vayáis a betterhelp.com/ariana para que os asignen un terapeuta con licencia durante un mes gratis. Después de eso, tendréis la opción de renovar y continuar". La iniciativa de Ariana Grande ha tenido tanto éxito que, la cantante, ha tenido que donar otro millón más.

Ariana Grande // Getty

Ariana Grande sigue haciendo historia

La cantante consiguió que una de sus fotos se convirtiera en la que más likes ha recibido, siendo la que más reacciones ha tenido en la historia de la red social en unos pocos días. Así y todo el récord sigue siendo para el huevo del perfil 'Huevo Récord Mundial' que, desde 2019, lleva la mayor marca con 55 millones de likes.