Tamara Gorro, tras su separación de Ezequiel Garay: "He perdido siete kilos"

Te interesa Ezequiel Garay habla de su separación de Tamara Gorro

Tamara Gorro no atraviesa su mejor momento. La influencer despidió 2021 enfrentándose a sus problemas de salud mental y ha recibido 2022 anunciando su separación. El 3 de enero compartió un vídeo en redes para comunicar que Ezequiel Garay y ella habían decidido darse un tiempo.

"No es un adiós , es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos", dijo en un vídeo compartido en Instagram.

Ahora, una semana después, ha vuelto a publicar un vídeo en Instagram Stories para contar cómo lleva este inicio del año y poner al día a sus seguidores de por qué no está tan activa.

"Estoy en mis horas muy bajitas", ha confesado la influencer sobre su poca actividad en redes. "Parece que los momentos malos vienen todos de golpe y yo ya he cubierto el cupo de 2022".

"Mi psiquiatra me ha ajustado la medicación para dormir porque no descansaba. Estoy adaptándome, cada vez estoy mejor", ha seguido contando Gorro, que ha dedicado los últimos días a cuidarse y de ahí que esté menos presente en redes sociales. "He aprovechado este descanso para comer porque he perdido muchísimos kilos, el otro día cuando me pesé había perdido 7 kilos. Ahora no voy a hacer contenido porque no tengo fuerzas".

La buena noticia es que Tamara Gorro ya ve el futuro con optimismo. El martes 18 de enero cumple 35 años y se ha marcado ese día para iniciar su fase de recuperación. "He hablado con mi terapeuta y he marcado el día de mi cumpleaños para empezar 100% como soy yo, empujándome obviamente, y para estar activa. La vida sigue. ¡Joder!".

La misma idea compartida en el vídeo de Stories, la comparte en esta foto que publicó horas después en su muro de Instagram.

"Lo más normal cuando tenemos un bajón o varios juntos es permitirnos el estar mal, también es necesario sacar todo lo que uno tiene dentro, a parte de escucharse a sí mismo. Pero también es obligatorio tirar hacia delante, y eso solo se consigue si uno mismo es capaz de levantarse, aunque sea con ayuda. Enderezarse y caminar, despacio para no tropezar, pero no detener esa andadura.

Bien, yo me he puesto fecha para ese camino, el día de mi cumpleaños. Hasta ese día me permito estar tirada pero como me llamo Tamara Gorro que me levanto y empiezo a caminar.

Ay… familia virtual como os sonará esto, ¿verdad?. Cuántas veces os habréis caído, cuantas veces os habréis levantado… ¡y cuántas nos quedan por caer! Pero ahí estamos nosotras, mujeres fuertes, positivas y con ganas de seguir.

PD: ya conocéis a la Gorro, pesada soy un rato, así que, os dejo de descanso unos días porque vuelvo eh! Y os necesito a mi lado (carita gatito shrek)".