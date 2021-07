"Ternura infinita": Víctor Elías le toca '1+1 son 7' a la hija de Natalia Sánchez

Cómo olvidar aquella banda sonora. El 1+1 son 7 que cantaba Fran Perea en la cabecera de Los Serrano quedará guardado en el imaginario colectivo de esa generación para los restos. Y si los fans de la serie no han superado aquel final, aquellos amoríos fraternales y las collejas de Resines, ¿cómo van a pasar página los protagonistas?

Víctor Elías y Natalia Sánchez, que interpretaban a Guille y Teté en la mítica serie, guardan muy buena relación. Su relación traspasó la pantalla y aunque estuvieron saliendo seis años, cada uno ha hecho su vida con otras parejas. Natalia es madre de dos hijos junto al también intérprete Marc Clotet.

Así, aunque hayan pasado un buen puñado de años desde el fin del rodaje, Víctor y Natalia siempre procuran sacar tiempo para estar juntos. Más todavía cuando los retoños de Natalia tienen ganas de conocer a su tío postizo, que además es un músico de categoría.

Las redes sociales han caído rendidas ante uno de los momentos más emocionantes que Víctor y Natalia nos han regalado. El actor ha querido enseñar a la pequeña Lía cómo suena la melodía del icónico tema y no ha dudado en interpretárselo al piano. "Ver a Víctor Elías tocando ‘1+1 son 7’ a la hija de Natalia Sánchez, me ha provocado una ternura tan infinita que no puedo más", exclama la humorista Lalachus en Twitter, donde el fragmento se ha hecho viral. "Profesor y alumna", escribió Natalia junto al vídeo.

El vídeo pertenece a la cuenta de TikTok de Natalia Sánchez y aunque parece que la grabación no es del todo reciente, ya que la pequeña Lía tiene ahora dos años, la actriz lo ha publicado ahora.