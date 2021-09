"Le tienen miedo a los pechos": la foto por la que Billie Eilish ha perdido 100.000 seguidores en Instagram

Desde que saltó a la fama con su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish ha intentado dejar atrás la sexualización de su propio cuerpo.

A través de un poderoso mensaje de lucha contra los estereotipos y de ropa muy ancha, para disimular su cuerpo al máximo, la cantante logró llegar al corazón de muchos de sus seguidores más jóvenes, que se veían reflejados en los sentimientos que la artista estadounidense reflejaba a través de sus canciones.

De hecho, Eilish siempre ha tratado de pronunciarse acerca de algunos de los temas más polémicos de la actualidad actual, como la salud mental, la autopercepción que tenemos de nuestra propia imagen y la sexualización de la mujer.

Sin embargo, desde esta primera revolución musical, la artista ha cambiado mucho su aspecto para dar paso a una nueva etapa. Happier Than Ever, su nuevo disco, rehuye de ese pudor a mostrarse a sí misma por el qué dirán y por el miedo a sentirse vista como un objeto sexual.

Totalmente renovada, la artista ha dejado a un lado la ropa unisex para empezar a posar en lencería, con escotes, vestidos largos y ropa mucho más entallada que a lo que nos tenía acostumbrados. Su aparición en la MET Gala fue prueba de ello, donde la pudimos ver posando al más puro estilo de Marilyn Monroe y Grace Kelly en un vestido color melocotón y con su melena rubia.

Un cambio de estética que no ha gustado a los fans

Sin embargo, este nuevo cambio de estética no ha gustado a muchos seguidores de Billie Eilish...

En une entrevista para la revista Elle, la cantante ha revelado que llegó a perder 100 mil seguidores de su cuenta de Instagram a causa de una foto. ¿El motivo? Llevaba un corsé que pronunciaba ligeramente su escote más de lo habitual: "Perdí 100 mil seguidores, solo por los pechos. La gente le tiene miedo a los pechos grandes", aseguraba la intérprete.

La cantante ha achacado esta pérdida de fans al cambio de imagen, pues muchos de sus seguidores estaban muy aferrados a su estética anterior y este nuevo aspecto no ha cuajado con la forma de entender a la artista, de la que esperaban algo diferente: "La gente se aferra a estos recuerdos y tiene un apego. Pero es muy deshumanizante".

El motivo por el que cambió de look

La intérprete, portada de la revista Elle, ha desvelado también el motivo que le llevó a cambiar radicalmente de look: "No podía ir a ninguna parte con ese pelo, porque era muy obvio que era yo. Quería el anonimato".

"Cuando volví a ser rubia, fui a un parque con un amigo y pensé: '¡No puedo quitarme la capucha!'. Estaba aterrorizada por los paparazzi y acosadores que he tenido. Pero mi amigo me dijo: 'No te preocupes, no va a pasar nada'. En ese momento me quité la capucha y me sentí como nueva", confesaba.