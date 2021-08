Billie Eilish se confiesa sobre su físico: "Tratar de lucir siempre bien es una pérdida de libertad"

Billie Eilish se ha abierto en una entrevista para el periódico The Guardian para hablar sobre su mayor complejo: la relación con su cuerpo. La artista ha confesado que cree que es una pérdida de tiempo "tratar de lucir siempre bien", algo que critica duramente en su nuevo disco Happier Than Ever. Por eso, cuando actúa tiene la necesidad de desvincularse de él para no sentirse mal.

"Veo gente en redes sociales y me doy cuenta de que yo nunca he tenido un cuerpo como el suyo. Inmediatamente me pregunto cómo se ven así. Conozco los entresijos de esta industria, y sé lo que la gente realmente usa en las fotos, y de hecho sé que lo que parece real puede ser falso. Sin embargo, todavía lo veo y eso me hace sentir muy mal", explicaba Billie Eillish interprete de éxitos como Bad Guy.

La cantante estadounidense afirmaba en un íntimo alegato al medio que, a pesar de tener mucha autoestima, no estaba feliz con su cuerpo: "Tengo mucha confianza en quién soy y estoy muy feliz con mi vida... Obviamente no estoy feliz con mi cuerpo, pero ¿quién lo está?".

"Tengo una relación terrible con mi cuerpo"

A esto, la artista se sumaba diciendo que cuando actuaba intentaba desvincularse de las ideas que tiene sobre mi cuerpo. "Uso ropa grande que es fácil de usar y de cambiarme. Sé que puede parecer que no me favorece. Tengo una relación terrible con mi cuerpo, no creerías lo mal que lo llevo, así que para subirme al escenario tengo que disociarme...", afirma, recordando que, al ver las imágenes de algunos paparazzi, muchas personas te llaman 'gordo'.

Por ello, la cantante denunciaba que era una pérdida de tiempo tratar de lucir siempre bien: "Es una gran pérdida de alegría y libertad en tu cuerpo", explicaba a The Guardian. "Solo necesitamos nuestros cuerpos para comer, andar y defecar. Solo los necesitamos para sobrevivir. ¿Por qué nadie se preocupa por el cabello? ¿Todo el mundo odia el vello corporal pero literalmente tenemos una enorme cantidad de pelo en la cabeza y eso es genial y bonito? ¿Cuál es la diferencia? Yo la verdad es que no lo entiendo", señalaba Billie Eilish.

"Adoro el pelo y hago cosas locas con mi cabello. Soy tan culpable como todos los demás. Pero es tan extraño. Si lo piensas mucho, te vuelves loco. Además, las personas que promueven estándares corporales fantasiosos no están siendo sinceros sobre todos los tratamientos y toda la cirugía a la que se han sometido", concluía la cantante, muy sincera en esta entrevista.