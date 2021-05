Todas las pistas que hacen pensar que Álex González y María Pedraza son pareja

Álex González ha sido una de las grandes incorporaciones a la nueva temporada de Toy Boy, tal como él mismo explicó en la presentación de las novedades de Atresplayer.

Una ficción en la que María Pedraza es la protagonista y que ha propiciado que entre los dos haya nacido, como mínimo una gran amistad.

Pero teniendo en cuenta las interacciones en redes sociales y algunos detalles que no han pasado desapercibidos por los seguidores de ambos artistas, todo apunta a que podrían estar iniciando una relación sentimental.

"soy una niña otra vez"

Hace unos días María Pedraza publicó un vídeo grabado por Álex González, en la que se le ve sonriendo e incluso algo tímida frente a la cámara acompañado de la frase Ok, I'm a child again (Vale, soy una niña otra vez). Álex no dejaba de grabarla haciendo zoom en su rostro, mientras ella sonríe e incluso parece que coquetea con él.

Por su parte, el actor publicó una foto en el mismo sofá en el que aparece María en el vídeo acompañado de un Behind the scenes (detrás de las cámaras) dejando claro la autoría del vídeo, por si a alguien todavía le quedaban dudas.

Más tarde, tanto María como Álex publicaron unas fotografías en Instagram Stories en blanco y negro en las que aparecían muy sensuales apoyados en el mismo ventanal. Aunque aquí ninguno hacía referencia al otro, las fotos dejaban claro que se trataba del mismo lugar, probablemente un hotel.

María Pedraza y Álex González // Instagram @mariapedraza_ @alexgonzalezact

Por si estos no fueran motivos suficientes para pensar que la química entre ambos ha traspasado la pantalla, el último vídeo publicado por María Pedraza ha hecho que hasta los más incrédulos se planteen este nuevo noviazgo.

En lo que parece ser la misma habitación de hotel que las fotos de los Stories, María aparece dentro de una bañera y saliendo del agua a cámara lenta. La actriz ha acompañado la publicación de un corazón negro, mientras que Álex le ha dejado un comentario con un corazón blanco y black swan (cisne negro).

Un claro mensaje de complicidad que no ha pasado por alto por sus seguidores. De hecho, un usuario ha respondido al comentario de Álex con un "¿estáis juntos, no?"