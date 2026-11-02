Todo sobre la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las imágenes de una ceremonia íntima en Buenos Aires

¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se han dado el esperado 'sí, quiero'!

Una de las parejas más de moda de Argentina ha pasado por el altar este último fin de semana de octubre. Lo han hecho a través de una celebración privada celebrada en Buenos Aires, rodeados de familiares, amigos íntimos y numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo.

Después de mantener bastante secretismo sobre los preparativos, finalmente han compartido imágenes de un día que llevaban tiempo esperando a través de redes sociales. En este carrusel aparecen la diva del pop vestida de blanco y su ya marido con un traje crema oscuro, celebrando su amor y mostrando que la diversión no faltó en la fiesta.

"Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", comparte la intérprete de Fanático junto a las fotografías.

Un lugar de ensueño para la boda

La celebración tuvo lugar en Casa Carlos, una casona histórica situada en el barrio de San Telmo, uno de los rincones con más encanto de Buenos Aires.

La pareja eligió un enlace íntimo, lejos de las bodas multitudinarias, con un importante dispositivo de seguridad para proteger su privacidad. Y el enlace se celebró al aire libre y reunió a familiares, amigos y personalidades del espectáculo, la música y el mundo del entretenimiento argentino.

En cuanto al vestido, Lali apostó por una estética elegante y minimalista. Lució un diseño blanco marfil de satén, con escote recto, tirantes finos, cuerpo tipo corsé y una falda larga de caída fluida. También llevó un velo largo y zapatos plateados brillantes. Uno de los detalles más originales fue que se alejó del tradicional ramo de flores y eligió un accesorio oscuro y metálico. Pedro, por su parte, también apostó por una imagen elegante y acorde con el estilo sobrio de la celebración.

Entre los detalles más comentados de la fiesta estuvo la tarta nupcial, diseñada por el conocido pastelero argentino Damián Betular. También hubo brindis, fotografías y momentos distendidos entre los invitados. Una de las sorpresas fue que el actor y amigo de la pareja Martín Rechimuzzi tuvo un papel especial en la ceremonia: fue el encargado de casarlos, según reveló él mismo en sus redes sociales.

Así es la historia de amor de Lali y Pedro

Para entender la historia de amor de esta pareja de moda hay que remontarse a Halloween de 2023. Lali y Pedro se conocieron en una fiesta organizada por amigos en común. Ella ya le seguía en redes sociales y le parecía atractivo, pero el primer encuentro presencial fue bastante peculiar: Lali contó que iba disfrazada de una Barbie que representaba el meme de 'estoy bien', aunque estaba hecha un desastre. Lo curioso es que, pese a la atracción inicial, aquella noche no ocurrió nada entre ellos. Según contó después la cantante, incluso estuvo tan nerviosa que le costó acercarse a hablar con él.

El romance fue creciendo durante los meses siguientes y ambos confirmaron públicamente su relación en febrero de 2024, cuando la artista publicó unas fotografías juntos durante unas vacaciones en Uruguay. Desde entonces empezaron a dejarse ver cada vez más como pareja.

Pedro Rosemblat, periodista y creador del proyecto de comunicación Gelatina, comenzó a acompañarla en acontecimientos públicos y conciertos, mientras que ella también se mostraba muy integrada en su vida. Lo que empezó de manera bastante discreta se convirtió en una relación muy visible y consolidada.

En total, han estado juntos alrededor de tres años cuando han celebrado su boda. Además, según las informaciones publicadas antes del enlace, llevaban aproximadamente dos años conviviendo.

El compromiso llegó en enero de 2026, durante unas vacaciones en Ubatuba, Brasil. Ambos anunciaron la noticia en redes sociales con fotografías en la playa y un sencillo 'Nos casamos'. Lali mostró un anillo de compromiso de estilo Toi et Moi, con dos piedras diferentes, un diamante y una aguamarina.