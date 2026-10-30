Rosalía, Chappell Roan y LISA tendrán sus propias muñecas

Rosalía, durante uno de los conciertos de LUX TOUR 2026 | Getty Images

Bratz continúa colaborando con grandes artistas en sus muñecas. Después de sacar una edición de Lola Indigo y Karol G, ahora se atreve de nuevo con tres nombres internacionales.

Se trata de Rosalía, LISA y Chappell Roan, artistas que tendrán su propia muñeca Bratz en 2027, tal y como ha anunciado la marca.

Aunque todavía no conocemos los distintos vestuarios que tendrán cada una de ellas, el primer vistazo deja ver que cada una lucirá sus características melenas. En el caso de Rosalía, parece que recreará su característico look de la gira Motomami.

En el caso de LISA, parece que su muñeca aparecerá vestida con el look que lució en el Victoria's Secret Fashion Show de 2024.

La segunda muñeca de Rosalía en un año

Rosalía está de moda también entre las muñecas, pues hace tan solo unos meses se anunció una muñeca LOLS Surprise inspirada en la era Motomami.