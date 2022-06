Todo lo que se sabe de la boda de Chenoa y Miguel Encinas: fecha, diseñador e invitados

El día de la boda ha llegado. Chenoa y Miguel Encinas celebran este viernes 17 de junio su esperada boda, que tuvieron que cancelar en dos ocasiones por a alta incidencia del coronavirus y para la que ha hecho una lista limitada de invitados. Será una ceremonia íntima y civil, de la que la información va llegando por cuenta gotas.

Te contamos todo lo que se sabe del gran día de la cantante y el urólogo.

¿Cuándo y dónde es la boda de Chenoa?

Tras tener que cancelar la boda en 2020 y tener que posponerla de nuevo en 2021, en ambas ocasiones por la alta incidencia de coronavirus, la pareja se dará el sí, quiero este viernes 17 de junio en Mallorca. Será una ceremonia civil y lo que no se sabe, todavía, es el lugar exacto de la celebración.

Chenoa y sus vestidos de novia

La revista ¡Hola! adelanta la fecha de la celebración y confirma que Hannibal Laguna es el diseñador del vestido de novia de Chenoa, con el que empezará la celebración. “Va a enseñar eso: la fragilidad que nadie ve, la parte más dulce y tranquila de mí”, declaró en 2019.

Hablamos de empezar porque la revista adelanta que la novia llevará varios vestidos durante la fiesta, pero no confirma si todos llevan la firma del mismo taller.

¿Qué famosos irán a la boda?

La lista de invitados a la boda de Chenoa y Miguel Encinas es un misterio, aunque hay datos que se saben. La pareja ha decidido hacer una boda íntima, con alrededor de un centenar de personas.

"Hay mucha gente que no va a poder venir. Lo siento, pero no es cosa mía. Las cosas mandan y la seguridad de los que son mayores", declaró recientemente la artista, que ha hecho firmar a los invitados un contrato de confidencialidad antes de hacerles llegar la invitación. Para que no trascienda a qué hora es la cita y dónde.

Esta decisión deja fuera a muchos famosos cercanos a la cantante, aunque al menos sí habrá dos rostros conocidos. Son Natalia y Gisela, según ha publicado el diario ABC. Natalia será testigo y se ha insinuado que Gisela iba a cantar, aunque ella lo ha negado.

El plan alternativo de Chenoa para sus compañeros de 'OT'

Natalia y Gisela irán a la boda, pero ya se sabe que no lo harán Rosa López, Nuria Fergó o Manu Tenorio. Para celebrar su gran día con sus compañeros de OT ha preparado un plan alternativo. "Yo ya dije que íbamos a hacer una cenita nosotros a parte", ha contado la cantante.

El misterio ahora es saber qué pasará con sus compañeros de Tu cara me suena, a los que le une una estrecha relación.

Una canción de 'Notting Hill' para el día de su boda

Otro de los detalles que se sabe, o que tenía en mente Chenoa cuando empezó a prepara la boda en 2019, es la canción con la que llegará al altar del brazo de su padre.

"Mientras camino, quiero ver a todo el mundo llorar", dijo la artista en noviembre de 2019, y reveló también el título de la canción elegida para ese momento: She de Elvis Costello, canción de la película Notting Hill.