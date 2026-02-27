TINI anuncia seis conciertos en España con su gira 'FUTTTURA': fechas, ciudades y preventa

TINI confirmó a principios de año que su gira FUTTTURA TOUR pasaría por España, y ahora por fin anuncia las fechas de sus conciertos. La argentina celebrará seis conciertos en Valencia, Barcelona y Madrid a lo largo de enero de 2027.

Con este espectáculo, la cantante de Miénteme, La_Original.mp3 o Cupido se embarca en la gira más ambiciosa de su carrera, cuyo setlist asciende hasta las 46 canciones. El objetivo es repasar de manera exhaustiva todos los años de trauectoria de TINI, desde sus inicios en la telenovela Violetta hasta su consolidación como diva del pop.

FUTTTURA cuenta con un despliegue enorme y una gran ambición artística, y por eso también tendrá presencia internacional. Tras vender más de 300.000 entradas en Argentina, TINI llevará su show a grandes estadios en Latinoamérica durante 2026 con fechas en Chile, Uruguay y Perú, además de cuatro nuevas fechas en Argentina. En 2027, la cantante pisará España.

Conciertos de TINI en España en 2027

Serán hasta seis fechas las que TINI presentará en España. Dos en el Roig Arena de Valencia, dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona y dos en el Movistar Arena de Madrid: los tres recintos de referencia para la música en directo en España.

Valencia - Roig Arena - 19 de enero 2027

Valencia - Roig Arena - 20 de enero 2027

Barcelona - Palau Sant Jordi - 22 de enero 2027

Barcelona - Palau Sant Jordi - 23 de enero 2027

Madrid - Movistar Arena - 26 de enero 2027

Madrid - Movistar Arena - 27 de enero 2027

Con estos conciertos, TINI volverá a España tras haber actuado en el país en los años 2021, 2022 y 2023, cuando ya llenó el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi y visitó los festivales más prestigiosos del país.

Cómo comprar entradas

Las entradas para los seis conciertos de TINI en España salen en preventa el miércoles 4 de marzo a las 12:00. Para acceder a este proceso, hay que registrarse en este formulario de Ticketmaster. Los usuarios recibirán un acceso exclusivo.

Por su parte, la venta general empieza ese mismo miércoles 4 de marzo a las 17:00 en Ticketmaster. Para las fechas en el Movistar Arena de Madrid, también se pueden conseguir entradase en movistararena.es y baila.fm. Cada persona podrá comprar un máximo de seis tickets.