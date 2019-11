La transformación física de Russel Crowe: sus kilos impactan a las redes

Las últimas imágenes del actor Russel Crowe han dejado estupefactos a muchos usuarios de las redes, que aunque sabían que el actor había ganado peso, no se imaginaban tan tremendo cambio.

Conquistó la gran pantalla con el papel de Máximo Décimo Meridio en 'Gladiator', papel que le valió para llevarse un Oscar en el año 2001. Han pasado ya 18 años desde aquel momento y no son pocas las veces que Russel Crowe ha sufrido un impactante cambio físico.

Las últimas imágenes del actor de 55 años, publicadas por Page Six, dejan claro que el actor ha ganado peso. La prominente barriga que se aprecia en la foto de perfil ha impactado a las redes, que especulan sobre si se trata de alguna dieta de engorde por exigencias de guion. No obstante, cabe recordar que los años no pasan el balde para nadie y que hace casi 20 que colgó su armadura del Ejército Romano.

No es la primera vez que el actor sufre un cambio tan significativo y evidente en su aspecto físico. En el año 2016, para el rodaje de la película 'Dos Buenos Tipos' junto a Ryan Gosling, Russel Crowe llegó a pesar 120 kilos.