Los tres perros de Dani Rovira, su relación actual con Clara Lago y su lucha contra el cáncer

Dani Rovira ya era un monologuista consolidado cuando rodó Ocho apellidos vascos. La película de 2014 lo colocó en la cresta de la ola, un lugar de donde por muchos años que pasen aún no ha bajado. El malagueño genera simpatías entre el público y, aunque ha protagonizado alguna que otra polémica con sus declaraciones antitaurinas, cuesta encontrar detractores del actor.

En marzo de 2020 cuando fue diagnosticado de linfoma de Hodgkin se hizo evidente este cariño del público, que seis meses después celebró la recuperación de Rovira.

"Hoy es el primer día del resto de mi vida", escribió el actor para anunciar que había terminado el tratamiento. "¡ESTOY CURADO!".

Lo que Dani Rovira aprendió del cáncer

En marzo de 2021, seis meses después de esa feliz publicación, Dani Rovira hizo otra publicación igual de feliz aunque más reflexiva.

"Estando totalmente recuperado, solo tengo palabras de gratitud a quienes estuvieron a mi lado dándome amor sin condiciones. La vida es el mejor regalo, disfrútenla”, escribió el actor, que tuvo que someterse a ocho ciclos de quimioterapia en cuatro meses y 18 sesiones de radioterapia para superar la enfermedad.

En ese tiempo a Dani Rovira no le faltó el apoyo de su familia, amigos y también de Clara Lago. La actriz lo acompañó en esta etapa pese a que su relación llevaba tiempo terminada.

La historia de Dani Rovira y Clara Lago

La historia de Dani Rovira y Clara Lago es una historia por todos conocidas. Empezaron con Ocho apellidos vascos, continuaron durante tres años y en mayo de 2019 anunciaron su ruptura. Terminó el noviazgo pero no la relación.

Dani Rovira y Clara Lago han seguido manteniendo un estrecho vínculo en todo este tiempo y la actriz ha sido el gran apoyo de Rovira en su lucha contra el cáncer.

"Es que al final al amor, a veces, se le da como una sola forma, ¿no? Y también se confunde mucho el concepto de amor con apego. Cuando el amor es amor, se puede transformar la forma. Eso es lo que hemos hecho nosotros y, a día de hoy, es una de las personas más importantes de mi vida", reconoció Clara Lago el pasado abril en una entrevista en ¡Hola!. "Lo quiero, lo animo y lo respeto", dijo en otra entrevista posterior en Pronto.

Este cariño y amistad sirve para entender por qué Clara y Dani pasaron juntos el confinamiento. La actriz tuvo claro desde el principio que en se momento había una prioridad. "Estar por y para cuidarlo y que él estuviera bien. Eso es algo muy bonito también, el amor incondicional", explicó la intérprete que ahora sale con el músico José Lucena.

[[H3 ¿Qué pasó entre Dani Rovira y Ana Guerra?]]

Tras la ruptura y la recuperación, no ha faltado quien ha querido buscarle pareja a Dani Rovira y ahí quien sonó como la candidata más fuerte fue Ana Guerra.

En febrero de 2021 se dispararon los rumores de relación cuando coincidieron en un programa de radio al que acudió la canaria para concienciar sobre el abandono y el maltrato animal.

Los rumores fueron a más cuando los fans de uno y otro se dieron cuenta de que Dani no seguía a Ana en redes pero le daba like a sus publicaciones. La cantante atajó rápido al decir públicamente que no era más que amigos y los rumores terminaron diluyéndose.

Al final del verano se señaló a otra joven como la posible nueva enamorada de Dani Rovira, con la que fue pillado de vacaciones. Nada se sabe de la chica ni de la posible nueva relación del actor.

Carapapa, Buyo y Lobo, los perros de Dani Rovira

De quienes sí se sabe es de los perros de Dani Rovira, sus otros amores.

Conocido defensor de los animales. Dani Rovira tiene tres mascotas: Carapapa, Buyo y Lobo. Carapapa es una hembra de carlino muy negra y fue la primera en llegar a la vida de Dani Rovira. En público la llama Cara para no avergonzarla.

Lobo es otro de sus perros, un mestizo también de color negro al que Dani Rovira tenía que buscar familia en su sección de El Hormiguero y que terminó adoptando él mismo en directo. "Hoy tengo que daros una buena noticia y es que Lobo ya tiene familia (...) Pero no sólo eso ….. me lo quedo“, dijo en 2016 en el programa de Antena 3.

El tercero del clan en Buyo, que debe su nombre al que fue portero del Real Madrid y de la Selección Española. Es un mestizo de pitbull de color marrón claro al que le gusta lanzarse a la pelota y cuya mala experiencia con los petardos sirvió a Rovira para tratar de concienciar sobre este tema: "Si le pasa estando suelto en un parque, seguramente hubiera huido despavorido, con lo peligroso que puede ser eso para él y para cualquiera. Cuando llegué a casa se puso a temblar, a jadear, hiperventilar e incluso vomitó. Algo deja de ser divertido en el momento en el que puede causar un trauma o herir a un ser vivo. Probad a jugar al pilla pilla, a las estampas, a leer un libro o a cualquier cosa que no haga daño", escribió en Instagram para pedir STOP PETARDOS.

Las polémicas antitaurinas de Dani Rovira

No es sólo amante de los perros. Dani Rovira es amante de los animales y se ha manifestado siempre en contra de los toros.

En 2014 protagonizó un encontronazo con Esperanza Aguirre cuando esta manifestó públicamente que "lo peor son esos antitaurinos que lo son esencialmente por ser antiespañoles", a lo que Rovira respondió en Twitter. "¿Me va a decir usted lo que siento yo por España?". Aguirre le respondió nuevamente por dos vías.

El capítulo quedó en el olvido, no fue así el protagonizado en 2017 cuando declaró en una entrevista en Onda Cero que le daba vergüenza pertenecer a un país que tiene esta tradición. Un año después se rescataron sus palabras y los detractores de Rovira animaron a boicotear la película de Superlópez protagonizada por Rovira.