El triángulo amoroso entre Bob Dylan, Joan Báez y Suze Rotolo: la historia real detrás de 'A Complete Unknown'

Bob Dylan tiene un nuevo biopic. Se trata de A Complete Unknown, una película dirigida por el estadounidense James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet que narra los primeros años de carrera del músico durante los años 60, desde que llega a Nueva York por primera vez hasta su polémica actuación en el Newport Folk Festival 1965.

El largometraje da un papel protagonista a la inmersión de Bob Dylan en la música folk, en su incomodidad ante la fama o en su rebelión en forma de música eléctrica. Sin embargo, A Complete Unknown también indaga en las relaciones sentimentales del cantante con dos mujeres: su pareja Sylvie —el nombre otorgado a Suze Rotolo en la ficción a petición del propio Dylan— y la artista Joan Báez. Pero ¿cómo plantea la película este triángulo amoroso y qué ocurrió en realidad?

1961: Bob Dylan inicia su relación con Suze Rotolo y conoce a Joan Báez

La ficción retrata con acierto que Bob Dylan conoció a Suze Rotolo en 1961 durante un concierto de Riverside Church Folk, cuando él tenía 20 años y ella, 17. La mujer trabajaba en la organización Congress of Racial Equality (CORE) e inspiró al músico a componer canciones protesta durante su relación, que duró hasta 1963. En sus memorias Chronicles, Dylan escribió sobre su fascinación por Rotolo en cuanto la conoció: "La flecha de Cupido me había pasado silbando por mis oídos antes, pero esta vez me alcanzó el corazón y su peso me tiró por la borda".

Elle Fanning es Sylvie (Suze Rotolo) en 'A Complete Unknown' | Walt Disney Pictures

"Suze está retratada con precisión como una artista y creativa, y alguien que profundizó en su interés por la política, pero también expandió su amor por la literatura y fue un vínculo vital en la cadena entre él y la cultura del Village en general, algo que no se describe lo suficiente", opina el escritor David Browne para Variety. "La forma en que ella comienza a preguntarse sobre él, su misterioso pasado y el impacto de su fama se siente fiel".

Del mismo modo, también es cierto que Bob Dylan conoció a Joan Báez ese mismo 1961, a quien se la consideraba la "reina del folk". Aun así, no es verdad que Dylan insultara a Báez en un club folk durante su primer encuentro. Tras conocerse, ambos cantaron juntos varias veces sobre el escenario, algo que provocó que la prensa rumoreara sobre una posible relación romántica entre ellos de manera recurrente.

Mónica Barbaro es Joan Báez en 'A Complete Unknonw' | Walt Disney Pictures

1962: Suze Rotolo se va a Italia

Tal y como indica Rolling Stone, es cierto que Suze Rotolo se fue de Nueva York a Italia para estudiar arte en la Universidad de Perugia. Sin embargo, las fechas no encajan con la realidad: la mujer estuvo lejos de Bob Dylan durante seis meses, no durante los tres meses que plantea la película.

1962: ¿Bob Dylan y Joan Báez estuvieron juntos la noche de la Crisis de los misiles de Cuba?

En A Complete Unknown, Dylan y Báez mantienen un encuentro sexual durante la noche de la Crisis de los misiles de Cuba, cuando Nueva York entra en pánico por un posible ataque nuclear de la URSS. Sin embargo, esta infidelidad sería falsa. "Dylan estaba más obsesionado con la hermana menor de Báez, Mimi, cuando se conocieron por segunda vez. Dylan y Baez tuvieron un breve romance, pero no comenzó hasta mucho después", asegura Rolling Stone.

1963: Dylan y Rotolo posan para la portada de 'The Freewheelin' Bob Dylan'

Aunque Bob Dylan asegura que Suze Rotolo no es un personaje público, el cantante contó con ella para la portada de su álbum The Freewheelin' Bob Dylan, tal y como se muestra también en la película. En la imagen, ambos aparecen paseando felices ante la cámara para ilustrar un disco que incluye temas como su éxito Blowin' in the Wind o Honey, Just Allow Me One More Chance.

1963: Dylan y Báez cantan juntos en el Newport Folk Festival

Bob Dylan fue a California en mayo de 1963 para cantar junto a Joan Báez en el Newport Folk Festival. Esto aparece en la película, aunque en realidad tocaron With God on Our Side y no Girl From the North Country.

1963: Dylan y Rotolo rompen su relación

En la película, se muestra la ruptura sentimental entre Bob Dylan y Sylvie, algo que ocurrió en la vida real. "Bob era carismático, pero también un agujero negro. Requería apoyo y protección constantes que yo no siempre podía dar, probablemente porque yo mismo lo necesitaba para mí", escribió en sus memorias A Freewheelin' Time. "No podía lidiar con toda la presión, con los rumores, con las verdades y mentiras que implicaba vivir con Bob".

Así, en su libro, Rotolo menciona algunas causas de su ruptura: el aborto que sufrió en 1963, la noche que Dylan llegó borracho a casa y ella descubrió cuál era su apellido real, los rumores sobre el affaire del músico con Báez... Al final, ella se mudó con su hermana Carla. "El hecho de que fuera tan reservado y evasivo conmigo generó al final una grieta. [...] Nos queríamos mucho y cuando se acabó, nos rompió el corazón a ambos", contó Rotolo en su libro.

1963-1965: la relación entre Bob Dylan y Joan Báez

Aunque la película solo muestra pinceladas, Bob Dylan y Joan Báez habrían mantenido una relación de dos años, entre 1963 y 1965. "Bob Dylan me rompió el corazón, fue devastador", dijo la cantante en su documental Joan Baez: I Am a Noise (2023).

Sobre la pelea entre ellos en 1965 durante el concierto en Philharmonic Hall provocada porque él no quería cantar sus viejas canciones, Ian Grant dice para Variety: "La dinámica de la relación, creo, entre él y Joan es una de las mejores partes de esa actuación. Es una escena bien dibujada". Por su parte, Rolling Stone niega que la discusión fuese real: "Es verdad que esta gira llegó en un momento muy difícil en su relación y Dylan, de hecho, no tenía ningún interés en cantar Blowin' in the Wind en ese momento, pero la disputa en el escenario es ficción".

1965: el ficticio triángulo amoroso en el Newport Folk Festival

En A Complete Unknown, Dylan acude al Newport Folk Festival en compañía con Sylvie a pesar de que ya habían roto su relación. En el festival, ambos se encontraron con Joan Báez, y Sylvie no pudo soportar la presión y terminó yéndose antes de ver actuar a Dylan.

Todo esto es ficción. Se sabe que Suze Rotolo no asistió al Newport Folk Festival ese año. "Me pareció extraño que en la película Bob y 'Sylvie' se reunieran justo antes de Newport 1965 y que viajaran juntos hasta allí en su motocicleta", explica Browne. "En la vida real, Dylan y Rotolo ya se habían separado como pareja. Eso parecía más bien una invención de Hollywood, y supongo que también ayudó a dar forma y resolver el enredo". Ese año, Dylan tampoco cantó con Báez en el festival: su dueto It Ain't Me, Babe ocurrió en Newport 1964.