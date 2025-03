Todas las canciones de Bob Dylan que suenan en 'A Complete Unknown': la banda sonora con Timothée Chalamet

Bob Dylan tiene un nuevo biopic: se trata de A Complete Unknown, una película dirigida por James Mangold estrenada en cines españoles el viernes 28 de febrero que narra los primeros años de carrera del músico estadounidense, desde su inmersión en el folk hasta su interés por la guitarra eléctrica. Todo, durante los años 60.

El largometraje retrata esa transición con Timothée Chalamet como gran protagonista, ya que encarna a Dylan en cuerpo y voz. Para ello, el actor francoestadounidense recibió clases de canto con un coach vocal, pero también lecciones de guitarra y armónica para aprender a tocar dichos instrumentos.

Toda esta preparación de Chalamet, que se prolongó durante cinco años, resulta fundamental para que el intérprete pudiera protagonizar A Complete Unknown, pues el filme incluye hasta 17 canciones cantadas por el Bob Dylan ficticio. De ellas, cuatro son colaboraciones entre Timothée Chalamet y Monica Barbaro, que da vida a la artista folk Joan Báez: el himno Blowin' in the Wind, Don't Think Twice, It's All Right, Girl from the North Country e It Ain’t Me, Babe.

La banda sonora, que ya está disponible en plataformas de streaming, incluye versiones de Bob Dylan interpretadas en directo por Timothée Chalamet, tales como Maggie's Farm, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, el éxito Like a Rolling Stone o It's All Over Now, Baby Blue. Cuatro temas que suenan en la parte final de la película, durante la recreación de la polémica actuación eléctrica de Dylan en el Newport Folk Festival 1965.

A lo largo de la lista de canciones que suenan en A Complete Unknown, se incluyen seis temas que no están escritos por Dylan ni interpretados por Chalamet: House of the Rising Sun, Silver Dagger y There But for Fortune —tres solos de Monica Barbaro como Joan Báez—; Folsom Prison Blues y Big River —de Boyd Holbrook reencarnando a Johnny Cash—, y Wimoweh (Mbube) —cantada por Edward Norton como Pete Seeger—.

Lista de canciones de la banda sonora de 'A Complete Unknown'