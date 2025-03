La dura preparación de Timothée Chalamet para cantar como Bob Dylan en 'A Complete Unknown'

Te interesa Más allá de Bob Dylan: otros cantantes cuyas vidas se han hecho película

"Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que será completamente creíble como yo. O como una versión más joven de mí. O como algún otro yo". Estas son las palabras que le dedicó Bob Dylan a Timothée Chalamet, el actor que le da vida en A Complete Unknown, unos días antes del estreno de la película en Estados Unidos.

El joven francoestadounidense de 29 años consigue en el biopic una de sus actuaciones más aclamadas entre la crítica y el público, tanto por su habilidad para reencarnar la figura de Dylan sin imitarla como por su capacidad vocal. Esa dupla le valió a Chalamet su nominación al Oscar 2025 y su primer premio de la Crítica Cinematográfica. "Persigo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así. Pero yo quiero ser uno de los grandes", dijo al recoger el galardón. Y, sin duda, su papel protagonista en A Complete Unknown le encamina a cumplir su objetivo.

Así trabajó Timothée Chalamet con el director James Mangold

James Mangold, el director de A Complete Unknown, empezó a trabajar con Timothée Chalamet cinco años antes de la grabación de la película. "Desde el principio quise que Timmy tuviera algo que ver con el personaje, de modo que cuando finalmente llega al punto de alcanzar un estrellato intenso y recibe este nivel de adulación o rechazo por parte del público, ya ha puesto una especie de barrera, casi como un acto de autoconservación. Eso fue algo que planeamos con mucho cuidado", explica el cineasta estadounidense para Screen Daily.

Así, Mangold admite que Chalamet "hizo un trabajo enorme, no solo musicalmente, sino también observando la forma en que Bob se movía, caminaba y gesticulaba y tratando de integrar eso en su propia personalidad". A esa habilidad corporal, el intérprete añadió su impronta musical con sus interpretaciones de temas como Blowin' in the Wind, Like a Rolling Stone, It Ain't Me, Babe... Así hasta un total de 17 canciones donde canta el actor entre las 23 que componen la banda sonora.

Timothée Chalamet: "El proceso fue infinito"

En declaraciones recogidas por Europa Press, Timothée Chalamet comenta que su inmersión en el personaje de Bob Dylan comenzó accediendo al material disponible del artista, ya fueran entrevistas en la radio o maquetas musicales. "El proceso fue infinito en muchos sentidos", cuenta. "Ni siquiera diría que he llegado a la mitad, porque hay mucho material estupendo que todavía estoy descubriendo".

Aunque no es la primera vez que el actor pone voz a la banda sonora de una película —lo hizo en Wonka—, para A Complete Unknown tuvo que aprender a tocar la guitarra y la armónica para encargar fielmente de Dylan con sus actuaciones en directo. "Al segundo de empezar a rodar, me metí completamente en la piel de este joven. [...] Sentí que era capaz de dar vida a las canciones y, en última instancia, esto es música folk. Esto no es ópera, se trata de las imperfecciones, de las grietas de la voz, cosas que no se pueden encontrar en un estudio de música en Los Ángeles", asegura Chalamet.

Como apoyo fundamental durante su preparación, el intérprete contó con la asesoría profesional de Eric Vetro, el coach vocal más prestigioso de Estados Unidos que ha trabajado con actores como Austin Butler —para Elvis— o Ryan Gosling —para La La Land—. "Timothée tiene un aura mágica", contó el entrenador a GQ mientras seguía trabajando con Chalamet. "Es muy abierto, así que con él no me censuro en absoluto. Me dejo llevar por lo que pienso. Escuchamos una canción, hablamos de Bob Dylan. [...] Entra y sale [de la voz de Dylan], pero entra".

El intérprete, que en una entrevista para Apple Music reveló que habría interpretado unas 30 canciones para la película, también recibió entrenamiento para perfeccionar todos los elementos de su actuación: "Tim Monich fue un entrenador de dialecto con quien trabajé durante años. Trabajé con un entrenador de armónica durante cinco años, y luego trabajé con Polly Bennett, quien es entrenadora de movimientos", contó.