Más allá de Bob Dylan: otros cantantes cuyas vidas se han hecho película

Los amantes del cine y los fans del músico y compositor estadounidense Bob Dylan esperaban ansiosos el estreno de A Complete Unknown, más aún porque viene precedida de una impecable promoción y de buenas críticas, llegando a ser reconocida como una de las mejores películas de 2024.

Uno de los grandes atractivos es comprobar cómo Timothée Chalamet, uno de los actores al alza de Hollywood, se mete en la piel del cantante e incluso pone su voz a algunas de las míticas canciones del que es considerado uno de los grandes artistas del siglo XX. “Me preparé para el papel por osmosis, metiéndome en la piel de Bob día y noche durante cinco años y medio. Él se convirtió en mi estrella guía, como hombre y como artista, y me ha guiado hasta hoy”, reveló el intérprete sobre este trabajo.

Claro que esta no es la única película que se centra en la figura del ganador del Premio Nobel; hay hasta cuatro producciones, entre documentales y ficción, que han intentado desentrañar la evolución de Bob Dylan como artista, su impacto en la música y la cultura, y su enigmática personalidad.

Y tampoco es la primera estrella mundial de la música cuya vida inspiró una historia cinematográfica. Varias son las películas que han ahondado en los talentos o los difíciles caracteres de artistas como Amy Winehouse, Elvis Presley o Tina Turner.

Aquí, algunos de los títulos más destacados:

La vida de Robbie Williams en 'Better Man' (2024)

Hace solo unos meses que se estrenó este biopic sobre el excomponente de la boy bandTake That, cuya primera originalidad es que Robbie Williams es presentado como un chimpancé generado por ordenador. "Cuando te haces famoso te conviertes en 'otro', es como un zoo y creo que la idea de que un mono me representase en esta película tiene todo el sentido. Tiene más sentido de que yo fuera un humano en cierto modo", explicaba Williams sobre esta decisión.

La película recrea el vibrante mundo musical de los años 90 y el ascenso del artista británico, con sus luces y sus sombras, desde su devoción por Frank Sinatra, hasta la formación de Take That y su posterior y dolorosa ruptura, pasando por su triunfante carrera en solitario, su matrimonio fallido con Nicole Appleton, su turbulenta relación con Liam Gallagher —una de las batallas más icónicas de la música británica— y su caída en las drogas.

A la película no se le puede quitar el mérito de ser visualmente atractiva y contar con una buena banda sonora, pero ha recibido críticas por no profundizar lo suficiente en las complejidades psicológicas de Williams.

La vida de Amy Winehouse en 'Back to Black' (2024)

La película biográfica sobre la cantante británica dirigida por Sam Taylor-Johnson se sumerge en el universo de la talentosa Winehouse: en el barrio londinense de Candem Town donde encontraba inspiración, en la relación con sus padres, en su tóxica historia de amor con Blake Fielder, en su mala relación con la fama y, cómo no, en las adicciones que acabaron con su vida a los 27 años y que la hicieron entrar en el famoso Club de los 27, ese grupo de artistas que murieron a esa edad.

Marisa Abela es la encargada de dar vida a la cantante y, aunque consiguió una actuación conmovedora y auténtica, la crítica también achacó a la película no ser capaz de reflejar la complejidad de la personalidad de la cantante de Rehab.

Además, muchos de los fans de Amy Winehouse acusaban a la cinta de intentar blanquear la relación entre ella y el que fue su marido, al que muchos consideran responsable de la espiral de adicciones y depresión en la que entró. “Espero que se reconozca que el amor entre nosotros era genuino. Yo amaba a Amy, y ella me amaba a mí. Si pudiera hacer algo para traerla de nuevo con nosotros, sin duda lo haría”, decía Blake Fielder sobre la película.

La vida de Elvis Presley, en 'Elvis' (2022)

La vida del Rey del Rock, con diferentes perspectivas personas y profesionales, ha sido llevada al cine o la televisión en varias ocasiones —la más reciente, Priscilla, que retrata su historia de amor y malos tratos con su mujer y que dirigió Sofía Coppola—, pero la más ambiciosa en cuanto a la historia real del mítico cantante es la que estrenó Baz Luhrmann en 2022.

La película se centra especialmente en la relación entre Elvis, interpretado por Austin Butler, y su manager Parker, al que da vida Tom Hanks, explorando sus éxitos musicales pero también sus luchas personales, incluyendo sus problemas de salud y su ambigua relación con la fama.

"Interpretar a Elvis me hizo pensar que puedes tenerlo aparentemente todo y aun así sentirte vacío", confesó a Vanity Fair el actor Austin Butler. Su interpretación fue una de los aspectos más alabados de Elvis, que fue reconocido con un Globo de Oro, un premio BAFTA y una nominación al Oscar. El actor trabajó concienzudamente en el papel durante meses y tardó mucho tiempo en deshacerse del acento sureño característico del cantante una vez terminado el rodaje.

La vida de Elton John, en 'Rocketman' (2019)

Una canción del músico británico da título a la película musical, dirigida por Dexter Fletcher, que recorre la vida de Elton John, “sin edulcorar”, a partir de una reunión de Alcohólicos Anónimos a través de numerosos flashbacks.

Excesiva, colorida y brillante, y sometida a continuas comparaciones con Bohemian Rhapsody, no solo muestra la faceta más exitosa sino que también muestra su cara más íntima y dramática, como su aceptación de la homosexualidad y su lucha contra las adicciones.

"No quería una película llena de drogas y sexo, pero igualmente, todos saben que tuve muchas de las dos cosas durante los años 70 y 80, así que no parecía tener mucho sentido hacer una película que implicara que después de cada concierto volviese tranquilamente a mi habitación de hotel con solo un vaso de leche tibia y la Biblia de Gideon por compañía”, contó el propio cantante días antes del estreno, pues participó de forma activa en todo el proceso de la película y la comunicación del director y el cantante fue constante

Taron Egerton es el encargado de dar vida a John en la producción de Netflix y, para prepararse el papel, vivió dos años casi pegado al cantante de Your Song: “Primero me entrevisté con Elton y luego leí sus diarios, pasé mucho tiempo en su casa descubriendo su intimidad. Tuve mucha suerte porque Elton y David (Furnish) se involucraron personalmente en el proyecto. Francamente, ellos fueron los que me permitieron ser parte de su vida durante los últimos dos años para conseguir la esencia del personaje”.

La vida de Freddy Mercury, en 'Bohemian Rhapsody' (2018)

Fue un éxito internacional de taquilla, ganó el Globo de Oro como Mejor película dramática y por su interpretación de Freddy Mercury el actor Rami Malek consiguió el Oscar como Mejor actor.

Casi 30 años después del fallecimiento del vocalista de la banda Queen —murió en 1991—, su vida siempre ha estado rodeada de un halo de misterio en el que la película profundiza, como su identidad sexual, su lucha contra el SIDA o su especial relación con la que fue su gran amor y su gran amiga Mary Austin, además del innegable talento musical del protagonista.

La historia, dirigida por Bryan Singer, sigue el ascenso de Freddie Mercury desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una superestrella mundial. La película destaca momentos clave de su carrera, incluyendo la formación de Queen, la creación de sus éxitos más grandes y su histórica actuación en el concierto Live Aid en 1985, aunque no todas se corresponden exactamente con la realidad.

Como no podía ser de otra manera, su banda sonora es uno de sus grandes atractivos con canciones que forman parte de la historia de la música como We Will Rock You , Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody o Don’t Stop Me Now.

La vida de Edith Piaf en 'La vida en rosa' (2007)

Edith Piaf es una de las figuras más queridas de la música francesa y la cinta, una producción francesa dirigida por Olivier Dahan, está a la altura de la estrella mundial que se convirtió en inolvidable gracias a L'hymne à l'amour, La vie en rose o Non, je ne regrette rien.

Por su interpretación, la actriz Marion Cotillard logró su primer Oscar, además de un BAFTA a la Mejor actriz, un Globo de Oro y el premio César.

La trama sigue la vida de la cantante, desde su infancia en los barrios bajos de París hasta su ascenso a la fama internacional, intercala momentos de su niñez, su adolescencia, sus inicios en la música, sus éxitos, su tormentosa vida amorosa, y sus últimos días. Ese desorden cronológico es precisamente uno de los puntos débiles de la historia y así lo describió en The New York Times: “Tiene una estructura intrincada, lo que es una forma educada de decir que es un completo desastre. Resistiendo la costumbre de empezar por el final y retroceder al principio, comienza en la mitad final, vuelve al principio, vuelve al casi final, salta en la mitad inicial y media y luego se mueve entre un montón de casi finales y el final absolutamente definitivo, con un desvío rápido y desconcertante hacia una parte anterior de la mitad inicial”.

La vida de Ray Charles en 'Ray' (2004)

Solo cuatro meses después del fallecimiento de Ray Charles, se estrenó el biopic del legendario músico, dirigido por Taylor Hackford y protagonizado por Jamie Foxx, una interpretación que fue uno de los elementos más destacados de la producción.

Además de una sobresaliente banda sonora, la película recorre la vida personal del cantante, desde Florida hasta el ambiente musical de Seattle, explorando sus primeros éxitos, su relación con la discográfica Atlantic Records y sus problemas personales, como su lucha contra la drogadicción y sus complicadas relaciones amorosas.

Y aunque Charles no pudo ver el resultado final, colaboró estrechamente con la película, aportó detalles sobre su vida y su música, y permitió a Jamie Foxx pasar tiempo con él para capturar su esencia.

La vida de Tina Turner en 'What's Love Got to Do with It' (1993)

La sinopsis de la película ya adelantaba que era la verdadera historia de Anne Mae Bullock, la cantante de rock estadounidense conocida mundialmente como Tina Turner.

La cinta narra la vida de la artista desde que de adolescente aspiraba a convertirse en enfermera, hasta que fue descubierta por el músico Ike Turner, que se convirtió en su marido y que la sometió durante años a violencia doméstica. Cuando logró librarse de él, Tina Turner logró la felicidad y se convirtió en una de las estrellas del rock que más brilló a lo largo de su vida.

La crítica destacó especialmente el trabajo de sus dos protagonistas: Angela Bassett, dando vida a la intérprete The Best, que consiguió una nominación al Oscar; y Laurence Fishburne que ofreció una convincente interpretación de Ike Turner.