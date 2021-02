El tutorial de Nuria Roca para maquillarte como ella en solo 10 minutos

Nuria Roca se cambia de look y Juan del Val se deshace en halagos: "Me encanta como le queda" / antena3.com

Si hay algo que caracterice a Nuria Roca desde sus inicios en televisión, es su aspecto natural pero siempre saludable. La presentadora nunca ha abusado del maquillaje, optando por tonos neutros para disimular imperfecciones sin sobrecargar el rostro.

Por eso no es de extrañar que sean muchas las personas que le pregunten cuál es su rutina de maquillaje, algo que ha querido mostrar en un vídeo paso a paso.

"Me habéis preguntado muchas veces por cómo me maquillo... esto es básicamente lo que hago y lo que utilizo... no siempre son los mismos productos, voy probando y los voy incorporando, ahora mismo estoy en estos que veis... No me gusta dedicarle mucho tiempo al maquillaje y sobre todo me gusta dar la sensación de buena cara sin más... y creo que más o menos lo consigo (con todos mis respetos a los maquilladores profesionales amigos;)", explica junto al vídeo.

PASO 1: APLICAR UNA CC CREAM

Tras limpiar el cutis, el primer paso de la rutina de maquillaje es la aplicación de una CC Cream (Colour Correcting Cream). Se trata de una crema hidratante con color que cuida e hidrata la piel, que ofrece algo más de cobertura que las BB Cream, indicada para pieles más jóvenes y menos imperfecciones.

Además de hidratar, este producto ilumina y su fórmula ligera hace que sea ideal para las pieles mixtas y grasas. Una combinación perfecta entre una base de maquillaje y un corrector.

PASO 2: EL CORRECTOR

A continuación Nuria se aplica corrector. Si bien la CC Cream se veía de un tono más claro que su piel, el corrector es algo más oscuro. Se lo aplica en las ojeras y en otros puntos donde tiene manchas y granitos. Para extenderlo, le da uno toquecitos con el dedo anular sin hacer mucha presión.

PASO 3: MAQUILLAJE EN POLVO

Nuria opta por un maquillaje en polvo con efecto mate, para evitar los brillos. Utiliza muy poco y se lo aplica con una brocha grande, para no sobrecargar el rostro de maquillaje.

PASO 4: REALZAR LOS PÓMULOS

Con una brocha más pequeña y compacta, Nuria utiliza un bronceador para realzar los pómulos, dándole un toque del mismo color a la nariz. Con la misma brocha, se aplica después el colorete. Su truco es sonreír, y aplicar en la zona que sobresale de las mejillas la parte más rosada, y no en el resto de la cara.

PASO 5: EL ILUMINADOR

Nuria explica que esta parte es la muy importante. Con la misma brocha con la que se ha aplicado el colorete y el bronceador en los pómulos, se aplica el iluminador, también en polvo. Lo hace en la punta de la nariz y en la parte alta de los pómulos, así como un toque en la barbilla.

PASO 6: POLVOS COMPACTOS

La presentadora utiliza polvos compactos con una brocha más pequeña que las anteriores para fijar el corrector en las ojeras y marcar el contraste bajo los pómulos y en la mandíbula.

PASO 7: MAQUILLAR LAS CEJAS

Tras peinar las cejas, Nuria las rellena con un lápiz que imita el efecto del microblading, marcando pelo por pelo para dar un efecto más natural.

PASO 8: RESALTAR LA MIRADA

En lugar de utilizar un lápiz de ojos, Nuria opta por un lápiz más grueso en crema de color marrón, que proporciona un resultado más difuminado que aporta profundidad a la mirada. Se lo aplica tanto en la línea de abajo como en los extremos de arriba. Después, con un pincel reparte bien el producto. O como ella lo llama "enguarrar el ojo".

En cuanto a las pestañas, la presentadora confiesa que lleva extensiones de pestañas desde hace muchos años, pero aún así las realiza dándole unos toques con máscara en las puntas.

PASO 9: LOS LABIOS

Por último, Nuria escoge un tono nude para maquillarse los labios. Prescinde de perfilador, ni tampoco realza el volumen con otros tonos más claros, optando por un toque más natural.