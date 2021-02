El 'zasca' de Nuria Roca a Omar Montes tras tirarle los tejos: "Eso también se lo dices a Susanna Griso"

De blanco impoluto aparecen Omar Montes y Ana Mena en el plató de El Hormiguero para presentar 'Solo', su nueva colaboración musical en la que también participa el artista Maffio.

Omar Montes volvió a hacer alarde de su espontaneidad y sentido del humor nada más ver a Nuria Roca, que continúa presentando el programa debido a la baja de Pablo Motos: "Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Y de poder conocerte. Yo, la verdad, es que me moría de ganas de conocerte".

"Eso también se lo dices a Susanna Griso", le responde Núria muy rápida y divertida. "Pero yo te llevo viendo de toda la vida. Yo veía Waku-Waku, porque a mi me encantan los animalitos y te veía de presentadora y soy super admirador tuyo", continuó, arrancando el aplauso del público y la sonrisa de la presentadora.

"Con todos mis respetos hacia tu marido, "Juan del Mal", que yo sé que hace libros y todo. Estoy esperando a que saque un audio-libro para ponérmelo". añadía.

Esta no es la primera vez que Omar Montes visita El Hormiguero. La anterior, coincidía con el 32 cumpleaños del artista y la polémica generada tras asistir a una fiesta multitudinaria sin respetar las medidas de distanciamiento ni llevar mascarilla en verano. Algo de lo que el cantante aseguró sentirse avergonzado. "¿Vas a hacer a otra fiesta ilegal o te vas a portar bien?", le preguntaba Motos, a lo que respondía: "No la hice yo. Di una imagen horrorosa. Lo asumo y pido perdón. No pretendo ser referente de nada ni de nadie. No soy ejemplo de nada".

¿QUIÉN ES OMAR MONTES?

Omar Montes saltó a la fama en 2018 a raíz de su relación con Isa P, hija de Isabel Pantoja. A partir de ahí, su simpatía y naturalidad le han llevado a participar en innumerables realities de televisión como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Supervivientes', ganando la edición del 2019 y un premio en metálico de 200.000 euros.

Poco después, el artista daba el salto a la música. ¡y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos! El 'boom' vino gracias a la colaboración con Bad Gyal en su tema 'Alocao'. Canción que en 2019 se colocaba en los puestos más altos de las listas de reproducción del país, batiendo récords de reproducciones durante semanas.

Un éxito que se ha mantenido hasta el día de hoy, siendo el artista más escuchado en Spotify en España en 2020, pasando por delante de reyes del streaming como C. Tangana, con el que tiene dos colaboraciones pendientes de salir a la luz.

LA INFANCIA DE OMAR MONTES: MUY DURA Y RODEADA DE PROBLEMAS ECONÓMICOS

Sin embargo, no todo en la vida de Omar Montes han sido éxitos musicales y televisivos. Sus orígenes son muy humildes. Un hecho que siempre ha llevado con orgullo y dice tener presente todos los días de su vida.

Nacido en el humilde barrio madrileño de Pan Benito de Carabanchel, en innumerables ocasiones ha contado la dura infancia que vivió. De padres divorciados, fue criado por su abuela Mariángeles, a la que siempre dice haber considerado como su verdadera madre.

Un accidente de tráfico mortal que acabó con la vida de su prima – considerada para él como una hermana – le sumió en una profunda depresión, que le llevó a tener fuertes problemas de control de la agresividad en el colegio y en su vida personal.

El nacimiento de su hijo, Omar Jr -fruto de la relación que mantuvo con su expareja Nuria Hidalgo-, acrecentó sus problemas económicos hasta tal punto, que él mismo ha reconocido tuvo que robar paquetes de pañales, porque no se podía permitir comprarlos.

Sin embargo, su amistad con el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, al que conoció siendo portero de una famosa discoteca en el barrio de Chueca de Madrid le llevó a conocer a Isa Pantoja, y de ahí al éxito.