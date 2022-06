El último disco de Harry Styles lidera la lista de ventas en Estados Unidos

Te interesa Así se rodó el videoclip de Harry Styles que costó 300 dólares

Suma y sigue para Harry Syltes, que continúa disfrutando del éxito que está suponiendo su regreso con el disco Harry’s house encabezando la lista de ventas en Estados Unidos. En solo una semana, el artista consiguió vender medio millón de unidades y convertirse en el álbum con más impacto del año.

Además, Harry Styles ha sido capaz de vender más de 182.000 copias en formato vinilo en una semana. La cifra es tan relevante que Harry's House ya es el vinilo más vendido en Estados Unidos desde 1991 y, de paso, le quita el puesto a Red (Taylor’s Version), de Taylor Swift, que sumaba 114.000 copias.

Por otro lado, As it was también lidera varias de las listas de la industria musical que todo el mundo mira, como Billboard Top 100 o Billboard Global 200.

Así se rodó el videoclip de Harry Styles que costó 300 dólares

Harry Styles estuvo en el programa The Late Late Show como invitado y salió de allí con un videoclip nuevo. El presentador James Corden le propuso a Harry hacer un vídeo en solo tres horas y con un presupuesto de apenas 300 dólares, ¡y quedó de maravilla!