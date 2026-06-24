Uno de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce revela una norma de la ceremonia

Travis Kelce y Taylor Swift, en noviembre de 2025 | Aeon / GC Images / Getty Images

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos de los que más se está especulando. Las últimas informaciones apuntan a que la mediática pareja celebrarían su 'sí, quiero' desde el Madison Square Garden días después del enlace oficial.

Por otro lado, fuentes cercanas a la pareja han compartido que la cantante y el deportista contarán en el legendario pabellón de Nueva York con un gran escenario, que está en construcción.

Y los detalles continúan desvelándose. Esta vez ha sido uno de los invitados a la ceremonia, el jugador de fútbol americano George Kittle, quien compartió con los medios estadounidenses una regla que la pareja quiere que sus invitados sigan el día de su boda.

"Dijeron que no se permitían regalos", declaró Kittle a ExtraTV. Así, el deportista reveló que Taylor Swift y Travis Kelce no quieren recibir nada por parte de sus invitados. No obstante, este invitado en concreto añadió que, independientemente de la norma, planea regalarle a su compañero algo que le llame la atención.

"Pero pensé que, por alguna razón, a Travis le gustan las monedas antiguas, así que podría regalarle una", expuso ante la cámara.

De momento se desconoce el día exacto en el que Taylor Swift y Travis Kelce pasarán por el altar, pero se estima que será este mes de julio.