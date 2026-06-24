Así ha sido la sorpresa de Taylor Swift a ritmo de 'Love Story' en un evento de fútbol americano

Taylor Swift se está prestando más que nunca a las sorpresas. Primero fue en una de las premiers de Toy Story 5, en la que ella participa como personaje y con la canción I knew it, I knew you, y ahora la artista aparece por sorpresa en otro evento público.

La superestrella dio la sorpresa en el TEU (Tight End University), un evento anual de fútbol americano organizado, entre otros, por Travis Kelce, su pareja. Durante el concierto benéfico que forma parte del encuentro en Nashville, la cantante country Lainey Wilson estaba actuando cuando anunció que tenía una invitada muy especial. De repente apareció Taylor Swift, provocando una enorme ovación del público.

Una vez en el escenario, la autora de Mine propuso cantar Love Story. Así, Lainey y Taylor se repartieron las estrofas y cantaron juntas el estribillo, en una actuación que mezcló el estilo country de Wilson con la nostalgia de uno de los temas más icónicos de Swift.

El resto lo hizo las redes sociales, donde los videos de la actuación se expandieron como la pólvora.

Y el instante más comentado llegó durante la parte de la canción en la se habla de una propuesta de matrimonio. Justo al cantar el verso sobre un anillo, Taylor levantó la mano y mostró su alianza de compromiso, un gesto como un guiño a Travis Kelce, presente en el evento.