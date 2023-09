Úrsula Corberó habla por primera vez de la enfermedad que le diagnosticaron de niña: "Me hacían un poco de bullying"

Úrsula Corberó ha roto un tabú y ha decidido hablar por primera vez de su enfermedad. En una entrevista con María Guerra , colaboradora de Cuerpos especiales , la protagonista de El cuerpo en llamas se ha sincerado y ha contado también cómo esa enfermedad marcó su infancia: "No lo he dicho nunca porque suena un poco mal".

Úrsula Corberó se ha pasado esta semana porLaScript, el podcast de María Guerra, para hablar de su serie El cuerpo en llamas y ha acabado hablando de la enfermedad que le diagnosticaron de niña y que marcó su infancia.

La actriz española, que actualmente suma más de 21 millones de seguidores en Instagram, no era demasiado popular en el colegio y el motivo tiene que ver con su aspecto físico. "Era muy pequeña. Tengo un retraso óseo de cinco años, no lo he dicho nunca porque suena un poco mal", se ha sincerado con la colaboradora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM.

La enfermedad no se le nota ahora que tiene 35 años y sus hueso son de 30, pero en el colegio era diferente. "A mí me bajó mi primera menstruación con 17 años, me empezaron a crecer los primeros pelillos del sobaco con 17 años. Eso hizo que con 15 mis amigas llevasen la XS de Bershka y yo estaba con la talla 14 de Zara Kids", ha seguido explicando. "Me hacían un poco de bullying con eso".

La enfermedad marcó su infancia/adolescencia y también su personalidad: "No entendía por qué [me hacían bullying], porque yo no tenía la necesidad de sentirme mujer todavía. Y, como era muy pequeñita, me pesaba mucho la mochila y no podía llevar todos los libros. Mi padres de me regalaron un carrito y mucho bullying también con el carrito (...) Zara Kids, talla 14, plus carrito... ciao".

Úrsula Corberó recibió un trato diferente de sus compañeras —cuando jugaban a Disney no le dejaban ser Pocahontas y le obligaban a ser la enana— y eso le llevó a desarrollar una fuerte personalidad: "Ahora me siento bastante orgullosa. Úrsula es lo más, pero cuando tenía 12 años...".

Tampoco su nombre ayudó mucho en esta etapa. "Me hacían bullying, porque me decían 'Úrsula, esdrújula'; 'Úrsula, bruja...' no sé", ha añadido la intérprete que ahora está feliz con su nombre.

¿Qué es un retraso óseo?

Según explica la web saludyfamilia, la edad ósea retrasada de un niño quiere decir que va a llegar a la talla adulta más tarde que la mayoría. No significa que de mayor sea más bajo que el resto, sino que llegará más tarde a su altura definitiva.

Del mismo modo, un retraso en la edad ósea afecta a la pubertad y de ahí que se retrase también la menstruación o el vello corporal.