Victoria Mangriñán, muy criticada por presumir de vestir una XS una semana después de parir

Te interesa

A pesar de que cada vez existen más cuentas que intentan visibilizar y normalizar todo tipo de cuerpos o la realidad del posparto, todavía son muchas las famosas que, pocos días después de dar a luz aparecen con unos cuerpos que no parecen haber pasado por ese proceso.

Esto no tendría más importancia si no fuese porque es completamente nocivo para todas aquellas mujeres que se encuentran en un momento similar, pero en cambio sus cuerpos no se parecen en nada a los que ven en redes sociales.

Algunas famosas españolas como es el caso de Paula Echevarría, se han empeñado en visibilizar el posparto, dejando claro que el cuerpo no se recupera de la noche a la mañana por mucho empeño, mucha dieta y mucho ejercicio que se haga.

Sin embargo, Violeta Mangriñán, a quién siguen en Instagram más de dos millones de personas, ya avanzó durante su embarazo que haría todo lo posible por intentar recuperar su figura tras el parto en tiempo récord.

Hace unas semanas, la joven definió como "humillante" no caber en ningún vestido de la firma Zara para acudir a los eventos que tenía previstos, pero ahora ha presumido de no solo poder vestir un diseño de la firma, sino que además lo ha hecho en su talla xs.

Rápidamente esto ha generado un gran debate en redes sociales, en el que Violeta se ha llevado un buen número de críticas por presumir de entrar en una talla xs a una semana de haber dado a luz.

"El daño que puede llegar a hacer esto. Tanto a las madres que están en pleno post parto como a taaaantas chicas que no entran en una XS por distintos motivos y están saludables. Vaya mal ejemplo lo de Violeta", ha escrito una usuaria en Twitter junto a la imagen de la influencer.

Entre los usuarios de defienden a Violeta, recuerdan que la joven ha sufrido TCA (Trastorno de conducta alimentaria), por lo que su obsesión por volver a recuperar su talla habitual va más allá de presumir en redes sociales.

Sin embargo, eso no quita que el mensaje de Mangriñán pueda ocasionar un problema a otras personas que se están recuperando de haber dado a luz o personas que simplemente por su condición física nunca podrán entrar en una xs.