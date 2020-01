La youtuber Nikkietutorials confiesa que es transgénero tras ser chantajeada

Nikkie de Jager, más conocida por el nombre de su canal de Youtube Nikkietutorials, es una joven holandesa de 25 años. Su canal, por el que han pasado estrellas de la talla de Lady Gaga, Kim Kardashian, Becky G o Drew Barrymore cuenta con casi 19 millones de suscriptores que siguen sus tutoriales y consejos de belleza.

Pero ahora esta artista del maquillaje se ha visto a publicar un vídeo titulado(Estoy saliendo) en el que se ha visto forzada a hacer una

Antes de que se sintiera preparada para contarlo públicamente, Nikkie ha tenido que explicar que es una mujer transexual debido a los chantajes que estaba recibiendo por parte de varias personas que amenazaban con vender su historia a la prensa: "No me asusta la gente que está intentando chantajearme, aunque podrían poner mi vida patas arriba. Así que esto es para vosotros, espero que os podáis sentar bien encima", dice mostrando su dedo corazón a cámara, en un claro gesto de "que os den".

Lo que sí que le preocupa es lo que puedan pensar sus seguidores: "No sé si la gente va a aceptarme, pero no he cambiado, sigo siendo la misma Nikkie ahora que la que visteis hace algunos años", afirma.

A continuación, Nikkie empieza a explicar cómo empezó su proceso de transición: "Siempre me he sentido una chica, a los 6 años me dejé crecer el pelo y a los 7-8 años ya vestía completamente como una niña y me sentía increíble", relata dando las gracias a su madre, que la apoyó desde el primer momento.

En cuanto al proceso de hormonas, Nikkie explica que lo inició a los 14 años porque no paraba de crecer y a los 19 años ya había hecho la transición completa, momento en el que ya estaba publicando vídeos en Youtube: "Ha sido una locura porque vosotros me habéis visto convertirme en quien soy realmente".

Pero a pesar de haber hecho la transición completa, la joven explica que nunca se termina de acabar del todo, ya que cuando conoce a gente y estas personas empiezan a formar parte de su círculo más cercano, se le hace muy difícil tener que explicar todo esto para que su persona no quede reducida a esta parte de su vida.

Con una de las personas que más duro se le hizo explicar toda su historia fue con su pareja, Dylan, con quien se prometió el pasado mes de agosto: "Cuando se lo dije se quedó en 'shock' pero me acepto tal y como soy. Dylan es un ser humano muy fuerte e inspirador y es un honor estar a su lado".

Las redes sociales se han volcado con Nikkie tras la publicación de este vídeo y la gran mayoría condenan que no haya podido ser ella la que eligiese si quería contarlo o no, o el momento en el que hacerlo.