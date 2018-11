Yves Saint Laurent lanza varias piezas de joyería con forma de pene

Esta nueva línea de joyas consiste en un par de pendientes y un collar con forma de pene. La colección de Yves Saint Laurent no ha dejado indiferente a las redes y ha desatado cientos de comentarios en las redes sociales por este particular diseño.

La marca Yves Saint Laurent acaba de lanzar a la venta un producto que ha desatado la polémica y la controversia en redes sociales. Se trata de tres piezas de bisutería inspiradas en un pene. Bueno, inspirada no: las joyas tienen, literalmente, forma de pene.

Puede parecer una broma, pero la moda ha llegado a los genitales. Y no hablamos de una marca erótica, ni de una empresa de juguetes sexuales... No. La emblemática casa de modas Saint Laurent Paris de la Maison es la responsable esta "mini colección de penes". Su particular diseño hace imposible que las piezas pasen desapercibidas.

El colgante se puede conseguir online por unos 595 euros, mientras que los pendientes son algo más económicos: 245 euros. Como era de esperar, las redes sociales no han tardado nada en reaccionar y el tema de "las joyas fálicas" se ha convertido rápidamente en tendencia en Twitter.