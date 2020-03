Zara Larsson desata su ira contra el hombre que violó a una chica en su concierto

"ODIO A LOS TÍOS"

La cantante sueca se ha mostrado muy enfadada en Twitter con el hombre acusado de violar a una chica durante el concierto de Zara Larsson en un festival en Suecia. Este no sería en único caso reciente de agresiones sexuales en festivales del país, ya que Mumford&Sons habrían amenazado con no volver si esta situación no se solucionaba.