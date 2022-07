Zendaya sufre un accidente doméstico que la lleva al hospital: "Por eso no cocino"

A pesar de que Zendaya es bastante celosa con su vida privada, de vez en cuando, la actriz decide mostrar algunas anécdotas que la ocurren en su día a día. Esta semana, la artista, compartió en la red social Instagram que tuvo que ir a urgencias debido a un percance en la cocina en el que se había cortado el dedo. El post venía acompañado por la frase: “Lo veis ahora…esto es por lo que no cocino”

A la actriz han tenido que coserle varios puntos en el dedo, sin embargo, podemos ver que se lo ha tomado con humor en su siguiente post donde se la ve acompañada de su asistente y amigo Darnell Appling que comentaría después: “Querido Dios, ayúdame a mantener a salvo a esta pequeña elfa porque es muy torpe".

La intérprete de Dune ha ido haciendo pequeñas actualizaciones sobre el estado de su dedo a través de redes sociales de la manera más humorística posible el pequeño percance que acababa de sufrir en la concina, transmitiendo a sus fans la tranquilidad de que, a pesar del corte, todo está bien.

Un buen momento para Zendaya

Es innegable que Zendaya pasa por un buen momento a nivel profesional. La serie Euphoria sigue siendo un éxito y ha renovado por una temporada más, además de haber sido galardonada en los premios Emmy. En concreto, Zendaya ganó en 2020 por su papel de Rue, un premio a la mejor actriz de Drama, siendo la interprete más joven en conseguirlo.

No es el único récord que bate la intérprete en estos premios. De las 16 nominaciones de Euphoria este año, Zendaya tiene 3 candidaturas: Premio a la mejor actriz otra vez por su papel de Rue, Emmy a la mejor canción original dado que participa en la composición de dos temas de la serie (You Who Cannot See y Think Of Those Who Can) y premio de la mejor producción donde, siendo la actriz más joven en la historia en ser nominada a esta categoría.

A pesar de los pequeños accidentes domésticos a los que se pueda enfrentar, Zendaya sigue centrada en su trabajo. Previsiblemente en 2023 podremos ver las dos producciones en las que se encuentra inversa actualmente: Challenguers de Luca Guadagnino y La segunda parte de Dune de Dennis Villenueve.