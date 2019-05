Amaia actuará en Primavera Sound junto El Mató a un Policía Motorizado, J (Los Planetas) y Manu Ferrón

DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN 'YOUR HEINEKEN STAGE'

Primavera Sound y Heineken han creado un nuevo escenario de culto al fan: Your Heineken Stage, que toma el relevo de Heineken Hidden Stage en el Parc del Fòrum y estará ubicado en una nueva carpa para 2000 personas que albergará encuentros con artistas y la retransmisión de la final de la UEFA Champions League.

Ya conocemos los 17 artistas programados en este nuevo espacio, de los cuales la mitad han sido nombres propuestos por los propios fans en las redes sociales de Heineken y Primavera Sound durante las últimas semanas; mientras que la otra mitad son grupos nacionales tocando canciones de su banda favorita especialmente para la ocasión.

Los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado son una banda tan de culto que hasta se permitirán el lujo de subirse al escenario de Your Heineken Stage para tocar con algunos de sus fans. Se llaman Amaia, J (de Los Planetas) y Manu Ferrón. Nadie sabe lo que saldrá de este encuentro intergeneracional, pero seguro que será irrepetible.

Swervedriver, que están viviendo una segunda juventud de la mano de un nuevo disco como Future Ruins, lo presentarán en Primavera Sound 2019 para que quede claro que el rock alternativo sigue aquí.

Otro que aprovechará el viaje será el saxofonista y clarinetista británico Shabaka Hutchings, que además de actuar en el festival con Sons of Kemet XL ofrecerá también un recital de nu jazz, funk y psicodelia con su proyecto The Comet Is Coming.

Tampoco faltarán Pylon, Severed Heads, Chandra, Bush Tetras, The Bevis Front y todos los artistas que te mostramos a continuación.