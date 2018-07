Soulwax, Vitalic y Jon Hopkins, entre las 40 nuevas confirmaciones de Sónar 2017

Desde la música electrónica al r&b o al hip hop, todo tiene cabida en Sónar. Y es que a medida que se va desvelando el cartel de este año, vemos su amplia apuesta musical que va desde productores de renombre como artistas emergentes.

Al aparentemente inmejorable line up inicial donde destacan Justice, Moderat, Nicolas Jaar, Eric Pridz o Cashmere Cat; se unen artistas de la talla de Soulwax, DJ Shadow, Jon Hopkins, Anferson .Paak o Arca.

Además, el festival presenta la première europea del nuevo proyecto de Carl Craig, el prodigioso compositor Nico Muhly dentro del showcase del sello islandés Bedroom Community con motivo de su 10º aniversario, los nuevos directos de Evian Christ, Clark, Vitalic y Little Dragon y sets de selectores de clase mundial como Daphni & Hunee, Jon Hopkins, Prins Thomas o Seth Troxler & Tiga, quienes ofrecerán el sábado un set conjunto de 6 horas en el escenario de formato y sonido circular de SonarCar.

Programación de Sónar 2017 Barcelona (a falta de futuras confirmaciones)

Justice, Nicolas Jaar, Soulwax, DJ Shadow, Anderson .Paak & The Free Nationals, Moderat, Arca (Live) & Jesse Kanda (AV), De la Soul, Eric Prydz, Vitalic-ODC live, Jon Hopkins (dj), Nico Mulhy, Seth Troxler & Tiga, The Black Madonna, Suzanne Ciani, Carl Craigs's Versus Synthesizer Ensemble, Cashmere Cat, Nina Kraviz, Nosaj Thing+Daito Manabe, Clams Casino, GAIKA, Giggs, Clark, Daphni & Hunee, Valgeir Sigurdsson, Marcel Dettmann & Dr Rubinstein, Prins Thomas, Roosevelt, Tommy Cash, Evian Christ, Damian Lazarus, Forest Swords, Benji B, HVOB, Optimo, LCC, RP Boo, Fat Freddy's Drop, Little Dragon, AJ Tracey, Amnesia Scanner, Lunice, Marco Carola, T Q D, Christian Tiger School, David Lang: "Death Speaks" performed by Stargaze, Heidi, Julián Mayorga, Lena Willkens, Marie Davidson, Nadia Rose, Overmono, Pan Daijing, River Tiber, Soulection, Stööki Sound, Beautiful Swimmers, Kinder Malo & Pimp Flaco y Ylia.